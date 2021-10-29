(CNN Health)-- منحت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، الجمعة، رخصة الاستخدام الطارئ لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة فايزر، للأطفال من سن 5 إلى 11 عامًا.

وهذا هو أول لقاح لفيروس كورونا مرخص في الولايات المتحدة للأطفال الأصغر سنًا.

يوم الثلاثاء، صوّت مستشارو اللقاح في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بإجماع 17 صوتًا، مع امتناع واحد عن التصويت، للتوصية بتفويض الاستخدام الطارئ للقاح، الذي تمت صياغته بثلث جرعة اللقاح المستخدمة للأشخاص الذين يبلغون من العمر 12 عامًا أو أكبر.

وقالت فايزر إن تجربة سريرية أظهرت أن لقاحها يوفر أكثر من 90٪ حماية ضد الأعراض المرضية بين الأطفال، حتى بالحصول على ثلث الجرعة. وتأمل الشركة أن تقلل الجرعة الأقل من مخاطر أي آثار جانبية.

السؤال الآن يذهب إلى المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. ويجتمع مستشارو اللقاحات في مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين، في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني لمناقشة ما إذا كان ينبغي التوصية باستخدام اللقاح بين أطفال الولايات المتحدة، ثم يتخذ مدير مركز السيطرة على الأمراض، الدكتورة روشيل والينسكي، القرار النهائي بشأن استخدام اللقاح.

وقال البيت الأبيض إن لديه خطة بالفعل لتوزيع اللقاحات على الأطفال يمكن إعطاء اللقاحات بمجرد موافقة مركز السيطرة على الأمراض.

وسبق منح الترخيص لقاح شركة فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا. وتمت الموافقة على اللقاح للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكبر.