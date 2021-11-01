دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر بوابتها الإلكترونية، عن أحد أنواع أمراض العيون، أي مرض الساد أو ما يُعرف بـ"الماء الأبيض".

وذكرت وزارة الصحة السعودية أن مرض الساد هو إعتام عدسة العين التي تكون شفافة في الحالة الطبيعية، ويحصل هذا التغيير بسبب التقدم في السن أو نتيجة لمرض أو إصابة بالعين، مشيرًة إلى أنه يُعد المسبب الرئيسي للعمى في السعودية.

اكتشف في الإنفوغراف أعلاه أعراض مرض الساد والعوامل التي تزيد احتمالية الإصابة به، وكيفية علاجه

أعراض مرض الساد

ازدواجية الرؤية

عدم القدرة على تحمل الضوء الساطع

ضعف تدريجي في البصر دون ألم

وجود غشاوة على العين

تغير لون بؤبؤ العين من الأسود الطبيعي إلى الرمادي أو الأبيض

عوامل تزيد من احتمالية الإصابة بمرض الساد

التقدم بالعمر

العامل الوراثي

التدخين

السكري

إصابة أو جراحة سابقة في العين

طرق العلاج من مرض الساد

عملية جراحية بسيطة تجري في العيادات الخارجية وباستخدام تخدير موضعي

قطرات تسكن الأعراض ولا تعالج المرض

وقد يسبب مرض الساد العمى إذا ترك من غير علاج.