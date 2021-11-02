دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت البحرين عن موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر/بيو إن تك" ضد فيروس كورونا، وذلك للأطفال من الفئة العمرية من 5 إلى 11 عامًا.

وذكرت "وكالة أنباء البحرين" أن الموافقة جاءت بناءً على التقييم الشامل الذي قامت به لجنة البحوث السريرية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ولجنة التطعيمات بوزارة الصحة للبيانات التي قدمتها شركتا "فايزر/ بيو إن تك".

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن تقوم الشركة المصنعة بالتوريد لمملكة البحرين مع بداية عام 2022 حيث سيتم تصنيع جرعات التطعيم الخاصة بالأطفال في هذه الفئة العمرية.

وأضافت الهيئة أن فعالية التطعيم اعتمدت على الاستجابات المناعية للأطفال البالغين من العمر 5 إلى 11 عامًا بالمقارنة مع تلك الخاصة بالأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عامًا، بالإضافة إلى ذلك وُجد أن التطعيم فعّال بنسبة 90.7٪ في الوقاية من فيروس كورونا لدى الأطفال من 5 إلى 11 عامًا.