دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- احتل العراق المرتبة الأولى بين البلدان العربية الأكثر تضررًا من فيروس كورونا حيث بلغ عدد الإصابات 2 مليون إصابة، وتبعه المغرب في المرتبة الثانية بـ 946.2 ألف إصابة، والأردن في المرتبة الثالثة بـ 864.4 ألف إصابة، والإمارات في المرتبة الرابعة بـ739.9 ألف إصابة، ثم تونس في المرتبة الخامسة بـ 712.7 ألف إصابة، وفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية في تحديثها الثلاثاء.

أما فيما يخص عدد الوفيات، جاءت تونس في المرتبة الأولى بـ23.5 ألف حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا، بينما حلّ العراق في المرتبة الثانية بـ20.8 حالة وفاة، تلته مصر في المرتبة الثالثة بـ 16.7 ألف حالة وفاة، والأردن في المرتبة الرابعة بـ 10.4 ألف حالة وفاة، ثم السعودية في المرتبة الخامسة بـ8.5 ألف حالة وفاة، بحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

تعرّف في الإنفوغراف أعلاه على ترتيب الدول العربية الأكثر تضررًا من حيث عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن "كوفيد-19":