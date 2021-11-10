دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت شركتا "فايزر" و"بيو إن تك" الثلاثاء، أنهما تسعيان للحصول على إذن الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، للجرعة المعزّزة من لقاحهما المضاد لـ"كوفيد-19" على البالغين من سن 18 وما فوق. وتقدمت الشركتان بطلب تعديل على الإذن السابق بالاستخدام الطارئ للجرعات المعزّزة على بعض البالغين.

وقالت الشركتان إنّ إيداع طلبهما استند إلى نتائج المرحلة التجريبية الثالثة التي شملت أكثر من 10 آلاف مشارك. وكشفت النتائج أنّ الجرعة المعزّزة آمنة، وفعاليتها تجاه عوارض "كوفيد-19" بلغت نسبتها 95% بالمقارنة مع فعالية جدول اللقاح ذي الجرعتين في الفترة التي كان فيها متحور دلتا شديد العدوى هو السلالة السائدة.

ويحقّق هذا الإذن إن تمّ، توقعات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي أفصح عنها في منتصف آب/أغسطس، بأنّ الجرعات الإضافية قد تكون متوافرة لكل البالغين في الولايات المتحدة الأمريكية.

01:31 بيانات جديدة: لقاح فايزر ضد فيروس كورونا فعال بنسبة 91٪ في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة

وكانت "فايزر"هدفت بداية الحصول على الموافقة الكاملة باستخدام الجرعات المعززة، بدءًا من سن 16 عامًا وما فوق، عند إيداعها الطلب لدى إدارة الغذاء والدواء. لكن الوكالة سمحت لها بإعطاء الجرعات المعززة لفئة عمرية محدّدة من البالغين بعد مرور فترة زمنية كافية على تلقي الجرعتين الأساسيتين.

ومنذ ذلك الحين، توسّع نطاق الفئات العمرية المخوّلة الحصول على الجرعات المعزّزة لتشمل غالبية البالغين، وبينهم من تلقوا لقاحات أخرى. ويحقّ للأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا وما فوق، وحصلوا على لقاح "فايزر/بيو إن تك" أو"مودرنا" قبل ستة أشهر أو أكثر، بتلقي الجرعة المعزّزة، بالإضافة إلى الأشخاص المعرضين للخطر الشديد من الإصابة بـ"كوفيد-19" نتيجة ظروف صحية معينة مثل أمراض السكري، أو الكلى، أو الحمل، وأولئك المعرضين للخطر بسبب ظروف عيشهم أو عملهم. ويحق للأشخاص الذين تلقوا جرعة لقاح "جونسن آند جونسون" قبل شهرين أو أكثر، تلقي الجرعة الثانية منه بعد مرور شهرين على الجرعة الأولى. وأُعطي إذن السماح باستخدام هذا اللقاح لمن يبلغ من العمر 18 عامًا وما فوق.

كما أعطت إدارة الغذاء والدواء، والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، الموافقة على المماثلة بين الجرعات المعززة.

ويأتي طلب "فايزر" و"بيو إن تك" بالتوازي مع إعراب مسؤولي الصحة الفدرالية عن قلقهم بوضوح، من تراجع المناعة مع اقتراب أشهر فصل الشتاء.

وقد حصل لقاح "فايزر/بيو إن تك" على السماح بالاستخدام الطارئ على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و15 سنة، والموافقة على الاستخدام على الأشخاص الذين يبلغون 16 عامًا وما فوق.