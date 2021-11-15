هذا ما يحصل إذا لم يتم علاجه..إليكم أهم الحقائق حول مرض السكري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ارتفع عدد المصابين بالسكري من 108 مليون شخص في عام 1980 إلى 422 مليون شخص في عام 2014، وفقًا لما ذكرته بيانات منظمة الصحة العالمية.

ويحتفي العالم بتاريخ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام باليوم العالمي لمرضى السكري، وذلك للاعتراف بالحاجة العاجلة لمتابعة الجهود متعدّدة الأطراف لتشجيع وتحسين الصحة البشرية، وإتاحة إمكانية الحصول على العلاج والتثقيف في مجال الرعاية الصحية، حسبما ذكره موقع الأمم المتحدة.

وداء السكري هو مرض مزمن يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين بكمية كافية، أو عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للإنسولين الذي ينتجه.

وبالتزامن مع اليوم العالمي للسكري، أوضح المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، في سلسلة من المنشورات عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أهم المعلومات حول مرض السكري بدءًا من أعراض المرض إلى إرشادات الوقاية منه.

ما هي أنواع السكري؟

هناك نوعان من #السكري: 🩸السكري من النوع الأول، الذي لا يعرف سببه 🩸السكري من النوع الثاني، ويكون إلى حد كبير نتيجة للوزن الزائد والخمول البدني إضافة إلى سكري الحمل 🤰 #اليوم_العالمي_للسكري https://t.co/QJs4V7aPqK

يتواجد نوعان من السكري:

السكري من النوع الأول، الذي لا يُعرف سببه

السكري من النوع الثاني، ويكون إلى حد كبير نتيجة للوزن الزائد والخمول البدني

سكري الحمل

ما هي أعراض السكري؟

قد يكون لديك #السكري إذا كنت: 🚾 في حاجة إلى التبول كثيرا 🥛كثير العطش 🥗جائع باستمرار ⚖️فقدت بعض الوزن 👁تعاني من مشاكل في الرؤية 😮‍💨تشعر بالتعب قد تحدث هذه الأعراض فجأة: https://t.co/Yg5NYb4eRg #اليوم_العالمي_للسكري https://t.co/UQotVGytXv

وأشار المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إلى أهم أعراض المرض التي تستوجب التحقق من الإصابة إذا واجهتك:

الحاجة إلى التبول كثيرًا

العطش الشديد

الشعور المستمر بالجوع

فقدان بعض الوزن

مشاكل في الرؤية

الشعور بالتعب

كيف يتم تشخيص المرض؟

يمكن تشخيص مرض السكري عن طريق اختبار نسبة السكر في الدم 👈 https://t.co/VBaUBrKJXD #اليوم_العالمي_للسكري https://t.co/3wcr9ysk01

وأوضح المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أنه يمكن تشخيص مرض السكري عن طريق اختبار نسبة السكر في الدم.

كيف يمكن السيطرة على السكري؟

يمكن السيطرة على #السكري إذا كنت مصابا بداء السكري من النوع الأول، فيمكنك التحكم فيه من خلال: 🥗نظام غذائي صحي 🚶النشاط البدني 💉الإمدادات مستدامة من الانسولين #اليوم_العالمي_للسكري https://t.co/P7R1Gdv7s6 https://t.co/S2t7JVv0ob

ويمكن السيطرة على السكري إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع الأول، من خلال التالي:

اتباع نظام غذائي صحي

ممارسة النشاط البدني

توفير إمدادات مستدامة من الإنسولين

أما إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2، فيمكنك التحكم فيه من خلال:

يمكن السيطرة على مرض السكري إذا كنت مصابا بداء السكري من النوع 2، فيمكنك التحكم فيه من خلال: 🥗نظام غذائي صحي 🚶النشاط البدني 💊دواء 💉أحيانا الانسولين https://t.co/P7R1Gdv7s6 #اليوم_العالمي_للسكري https://t.co/8WTmtLKGp0

اتباع نظام غذائي صحي

ممارسة النشاط البدني

تناول الدواء

الإنسولين

كيف يمكن معالجة السكري والوقاية من مضاعفاته؟

هناك نوعان من #السكري: السكري من النوع 1⃣، الذي لا يعرف سببه مرض السكري من النوع 2⃣، إلى حد كبير نتيجة للوزن الزائد والخمول البدني يمكنك أن تعيش حياة طويلة وصحية بالعلاج الصحيح واتباع نمط حياة صحي 🥗 https://t.co/Yg5NYb4eRg #اليوم_العالمي_للسكري https://t.co/B2DbcVl5ga

ووجه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط عددًا من النصائح التي يمكن من خلالها عيش حياة طويلة وصحية ومنها:

اتباع نمط حياة صحي

تناول غذاء صحي

تناول المزيد من الفاكهة والخضار

التقليل من استهلاك السكر والدهون

ممارسة الرياضة والنشاط البدني متوسط الشدة في غالبية الأيام لمدة 30 دقيقة

الامتناع عن تعاطي التبغ

اتباع إرشادات طبية

السيطرة على غلوكوز الدم

السيطرة على ضغط الدم

الحرص على إجراء فحوصات منتظمة

الالتزام بالدواء

ما هي آثار السكري على الصحة؟

إذا لم يتم علاج السكري، يمكن أن يسبب ما يلي: 👁️فقدان البصر ❗️الفشل الكلوي 🫀أزمات قلبيه 🧠السكتة الدماغية 🦵البتر الحصول على التشخيص والعلاج المبكر هام جدا لمنع مثل هذه المضاعفات #اليوم_العالمي_للسكري https://t.co/flsBI6GKwU

ووجه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بضرورة الحصول على التشخيص والعلاج لمنع مثل هذه المضاعفات:

وإذا لم يتم علاج السكري، يمكن أن يسبب ما يلي: