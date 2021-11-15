هذا ما يحصل إذا لم يتم علاجه..إليكم أهم الحقائق حول مرض السكري

صحة
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بالتزامن مع يومه العالمي..إليكم أهم الحقائق حول مرض السكري
Credit: ADOBE STOCK

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ارتفع عدد المصابين بالسكري من 108 مليون شخص في عام 1980 إلى 422 مليون شخص في عام 2014، وفقًا لما ذكرته بيانات منظمة الصحة العالمية.

ويحتفي العالم بتاريخ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام باليوم العالمي لمرضى السكري، وذلك للاعتراف بالحاجة العاجلة لمتابعة الجهود متعدّدة الأطراف لتشجيع وتحسين الصحة البشرية، وإتاحة إمكانية الحصول على العلاج والتثقيف في مجال الرعاية الصحية، حسبما ذكره موقع الأمم المتحدة.

وداء السكري هو مرض مزمن يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين بكمية كافية، أو عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للإنسولين الذي ينتجه.

وبالتزامن مع اليوم العالمي للسكري، أوضح المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، في سلسلة من المنشورات عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أهم المعلومات حول مرض السكري بدءًا من أعراض المرض إلى إرشادات الوقاية منه.

ما هي أنواع السكري؟

يتواجد نوعان من السكري:

  • السكري من النوع الأول، الذي لا يُعرف سببه
  • السكري من النوع الثاني، ويكون إلى حد كبير نتيجة للوزن الزائد والخمول البدني
  • سكري الحمل

ما هي أعراض السكري؟

وأشار المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إلى أهم أعراض المرض التي تستوجب التحقق من الإصابة إذا واجهتك:

  • الحاجة إلى التبول كثيرًا
  • العطش الشديد
  • الشعور المستمر بالجوع
  • فقدان بعض الوزن
  • مشاكل في الرؤية
  • الشعور بالتعب

كيف يتم تشخيص المرض؟

وأوضح المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أنه يمكن تشخيص مرض السكري عن طريق اختبار نسبة السكر في الدم.

كيف يمكن السيطرة على السكري؟

ويمكن السيطرة على السكري إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع الأول، من خلال التالي:

  • اتباع نظام غذائي صحي
  • ممارسة النشاط البدني
  • توفير إمدادات مستدامة من الإنسولين

أما إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2، فيمكنك التحكم فيه من خلال:

  • اتباع نظام غذائي صحي
  • ممارسة النشاط البدني
  • تناول الدواء
  • الإنسولين

كيف يمكن معالجة السكري والوقاية من مضاعفاته؟

 

ووجه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط عددًا من النصائح التي يمكن من خلالها عيش حياة طويلة وصحية ومنها:

  • اتباع نمط حياة صحي
  • تناول غذاء صحي
  • تناول المزيد من الفاكهة والخضار 
  • التقليل من استهلاك السكر والدهون 
  • ممارسة الرياضة والنشاط البدني متوسط الشدة في غالبية الأيام لمدة 30 دقيقة
  • الامتناع عن تعاطي التبغ
  • اتباع إرشادات طبية 
  • السيطرة على غلوكوز الدم 
  • السيطرة على ضغط الدم 
  • الحرص على إجراء فحوصات منتظمة 
  • الالتزام بالدواء 

ما هي آثار السكري على الصحة؟

ووجه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بضرورة الحصول على التشخيص والعلاج لمنع مثل هذه المضاعفات:

وإذا لم يتم علاج السكري، يمكن أن يسبب ما يلي:

  • فقدان البصر
  • الفشل الكلوي
  • أزمات قلبيه
  • السكتة الدماغية
  • البتر 
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