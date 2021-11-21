الأردن يعلن دخوله الموجة الثالثة من كورونا: الأسابيع المقبلة "حاسمة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الدكتور عادل البلبيسي أمين عام وزارة الصحة الأردنية للأوبئة ومسؤول ملف فيروس كورونا المستجد، الأحد، أن الأردن دخل الموجة الثالثة من الجائحة.

وقال البلبيسي، في تصريحات للتلفزيون الأردني، إن البلاد دخلت في الموجة الثالثة، وأضاف: "لو اطلعنا على الأرقام، فنحن كنا نسجل من 4 أو 5 أسابيع أسابيع 7 آلاف حالة أسبوعيا وارتفعت إلى 9 آلاف ثم 12 ألفا، والآن سجلنا حوالي 20 ألفا في الأسبوع الذي انتهى الجمعة الماضي".

وتابع بالقول إنه يعتقد أن "الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة، حيث نستطيع تحديد موقعنا في تلك الموجة"، وأشار إلى أن "نسبة إيجابية الحالات ارتفعت من 5 إلى حوالي 8 وهذا مؤشر ليس بصالحنا، لكن المؤشر الذي في صالحنا هو عدد الأسرة و قدرة الوزارة على استيعاب حالات المرضي".

وأوضح أن "القدرة الاستيعابية للمستشفيات جيدة جدا ولم تتجاوز 30 % ومازال أمامنا 70 % من القدرة الاستيعابية لكن بالوقت نفسه نحن لا ندعو إلى أن ننتظر حتى تصبح تلك القدرة الاستيعابية قليلة جدا وتصل نسبة الإشغال إلى 70 و80 %".

الصحة :دخلنا موجة #كورونا الثالثة والأسابيع المقبلة حاسمة البلبيسي:هناك ارتفاع بعدد الاصابات بين ألفين إلى 3 آلاف حالة أسبوعياً،فيما ارتفعت الحالات الأسبوع الماضي نحو 5 آلاف اصابة 🔸د.عادل البلبيسي | أمين عام وزارة الصحة للأوبئة-مسؤول ملف كورونا #الأردن @mohgovjo #كورونا_الأردن https://t.co/9uY9YB9Igx

وقال: "يجب أن تكون هناك إجراءات حاسمة من الآن حتى نستطيع أن نحافظ على ما تم تحقيقه من إنجازات". وذكر أن من الإجراءات لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي وعدم إقامة التجمعات الكبيرة وإقبال المواطنين على أخذ اللقاحات.



وأضاف: "أريد أن أعطي مثالا أننا طعمنا يوم الجمعة 2000 شخص فقط ويوم السبت طعمنا حوالي 11 ألف شخص فقط مع أن قدراتنا على التطعيم تفوق الـ100 ألف". وتابع بالقول: "نريد زيادة الإقبال على التطعيم لأننا لا نريد أن نصل لمرحلة الإغلاقات مثلما حدث في أوروبا".



وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، الأحد، عن تسجيل 14 وفاة و 3579 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11 ألفا و361 وفاة و 914 ألف و 849 إصابة.