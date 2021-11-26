ركاب يسيرون عبر منطقة الوصول في مبنى الركاب 5 في مطار هيثرو في 26 نوفمبر 2021 في لندن، إنجلترا.

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN) -- أثار اكتشاف متغير جديد لفيروس كورونا، من المحتمل أن يكون أكثر قابلية للانتقال حسب السلطات الصحية في جنوب إفريقيا، رد فعل قويًا في جميع أنحاء العالم مع حظر عدد من الدول دخول المسافرين من العديد من دول جنوب قارة إفريقيا.

يبدو أن المتغير الذي تم تحديده حديثًا، والمعروف حاليًا باسم B.1.1.529، ينتشر بسرعة في أجزاء من جنوب إفريقيا ويشعر العلماء بالقلق من أن العدد الكبير غير المعتاد من الطفرات يمكن أن يجعله أكثر قابلية للانتقال ويؤدي إلى الهروب من المناعة.

وقال وزير الصحة في جنوب إفريقيا، جو بهلا، الخميس: "في البداية بدا الأمر وكأنه بعض الفاشيات العنقودية، لكن منذ الأمس، جاءت الإشارة من علمائنا من شبكة مراقبة الجينوم أنهم كانوا يراقبون متغيرًا جديدًا"، مشددًا على أنه من غير الواضح حاليًا أين ظهر البديل لأول مرة".

وأضاف بهلا أنه تم اكتشاف الفيروس حتى الآن في جنوب إفريقيا وبوتسوانا ولدى مسافر إلى هونغ كونغ قادمًا من جنوب إفريقيا.

وقال توليو دي أوليفيرا، مدير مركز جنوب إفريقيا للاستجابة للأوبئة والابتكار، إن البديل لديه "طفرات كثيرة أكثر مما توقعنا"، مضيفًا أنه "ينتشر بسرعة كبيرة ونتوقع أن نرى ضغطًا في النظام الصحي في اليوم التالي. أيام وأسابيع قليلة".

الفيروسات، بما في ذلك الفيروس الذي يسبب كوفيد- 19، تتحور بانتظام ولا يكون لمعظم الطفرات الجديدة تأثير كبير على سلوك الفيروس والمرض الذي يسببه.

ستعقد منظمة الصحة العالمية (WHO) اجتماعًا الجمعة، لتقرير ما إذا كان ينبغي اعتبار متغير B.1.1.529 واحدًا "مثيرًا للقلق" أو "مثير للقلق"، وهو تعيين يشير إلى مقدار الخطر الذي يمكن أن يشكله على المستوى العالمي.

وقالت المنظمة إنها "ستشارك الحكومة في مزيد من الإرشادات بشأن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها".

ما نعرفه عن المتغير الجديد

قال لورنس يونغ، عالم الفيروسات وأستاذ علم الأورام الجزيئي في كلية طب وارويك في المملكة المتحدة، إن المتغير "مقلق للغاية".

وأضاف يونغ في بيان "أنه أكثر نسخة تحور من الفيروس رأيناه حتى الآن. يحمل هذا البديل بعض التغييرات التي رأيناها سابقًا في المتغيرات الأخرى ولكن لم يتم إجراؤها معًا في فيروس واحد. كما أنه يحتوي على طفرات جديدة".

المتغير لديه عدد كبير من الطفرات، حوالي 50 بشكل عام. بشكل حاسم، قال علماء الوراثة في جنوب إفريقيا الخميس، إن أكثر من 30 طفرة تم العثور عليها في بروتين سبايك، وهو الهيكل الذي يستخدمه الفيروس للوصول إلى الخلايا التي يهاجمها.

وقال نيل فيرجسون، مدير مركز إم آر سي لتحليل الأمراض المعدية العالمية في إمبريال كوليدج لندن، في بيان إن عدد الطفرات على بروتين سبايك "غير مسبوق".

وتابع فيرجسون: "جين البروتين الشائك [هو] البروتين الذي هو هدف معظم اللقاحات. لذلك هناك قلق من أن هذا البديل قد يكون لديه قدرة أكبر على الهروب من المناعة السابقة من المتغيرات السابقة".

وقالت شارون بيكوك، أستاذ الصحة العامة وعلم الأحياء الدقيقة في جامعة كامبريدج، إنه في حين أن العدد الإجمالي لحالات كورونا منخفض نسبيًا في جنوب إفريقيا، فقد حدثت زيادة سريعة في الأيام السبعة الماضية.

وأضافت أنه بينما تم تسجيل 273 إصابة جديدة في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، ارتفع الرقم إلى أكثر من 1200 حالة بحلول يوم 25 من الشهر نفسه، وأكثر من 80٪ قادمون من مقاطعة غوتنغ.

وقالت بيكوك في تعليق شاركه مركز ساينس ميديا ​​بالمملكة المتحدة: "تشير الصورة الوبائية إلى أن هذا البديل قد يكون أكثر قابلية للانتقال، وأن العديد من الطفرات تتوافق مع قابلية الانتقال المحسنة".

وأشارت إلى أنه في حين أن أهمية الطفرات ومزيجها غير معروف، فإن بعض المتواجدين في البديل الأخير قد ارتبطوا في البعض الآخر بالتهرب المناعي.

ما لا نعرفه

وقالت بيكوك ودي أوليفيرا وفيرغسون وعلماء آخرون إنه من السابق لأوانه معرفة التأثير الكامل للطفرات على فعالية اللقاح.

وأكد دي أوليفيرا أن اللقاحات لا تزال أفضل وسيلة ضد الفيروس، مضيفًا أنه لا تزال هناك حاجة لإجراء دراسات معملية لاختبار اللقاح وتجنب الأجسام المضادة.

يجب أيضًا إجراء المزيد من الدراسات لفهم الشدة السريرية للمتغير مقارنة بالمتغيرات السابقة.

كما أنه من غير الواضح من أين نشأت الطفرة الجديدة. بينما تم تحديده لأول مرة في جنوب إفريقيا، فقد يكون مصدره مكان آخر.

وقالت بيكوك: "من المهم عدم افتراض أن البديل ظهر لأول مرة في جنوب إفريقيا".

رد فعل سريع

أشاد العلماء بالسلطات الصحية في جنوب إفريقيا لرد فعلها السريع على تفشي كوفيد-19 في مقاطعة غوتنغ في البلاد، مما أدى إلى اكتشاف البديل الجديد.

عندما بدأت الحالات في المقاطعة في الارتفاع بمعدل أعلى من أي مكان آخر، ركز خبراء الصحة على تسلسل العينات من أولئك الذين ثبتت إصابتهم، مما سمح لهم بتحديد متغير B.1.1.529 بسرعة.

وقالت بيكوك إن وزارة الصحة في جنوب إفريقيا وعلماؤها "يستحقون الثناء في استجابتهم وعلمهم وفي دق ناقوس الخطر للعالم".

وأضافت أن التطوير يوضح مدى أهمية امتلاك قدرات تسلسل ممتازة وتبادل الخبرات مع الآخرين.

كان رد الفعل على الإعلان عن البديل الجديد الذي اكتشفته السلطات الصحية في جنوب إفريقيا سريعًا أيضًا. وفرض عدد من البلدان حظر سفر جديد، وتراجعت الأسواق في الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا بعد هذه الأخبار.

وأعلن مسؤولون بريطانيون، الخميس، أنه سيتم إضافة ست دول أفريقية إلى "القائمة الحمراء" للسفر في إنجلترا، بعد أن أعربت وكالة الأمن الصحي البريطانية عن قلقها بشأن المتغير الجديد.

وقال وزير الصحة البريطاني، ساجيد جافيد، إنه سيتم تعليق الرحلات الجوية إلى المملكة المتحدة من جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو وبوتسوانا وإيسواتيني وزيمبابوي اعتبارًا من منتصف نهار الجمعة وستتم إضافة جميع الدول الست إلى القائمة الحمراء - مما يعني المقيمين في المملكة المتحدة والمواطنين البريطانيين والأيرلنديين عند الوصول إلى المنزل من نقاط المغادرة تلك، يجب أن يخضع لحجر فندقي لمدة 10 أيام على نفقته الخاصة.

وفي حديثه يوم الجمعة، قال جافيد إنه "من المحتمل جدًا" أن يكون البديل B.1.1.529 قد انتشر خارج جنوب إفريقيا.

وفي بيان لمجلس العموم البريطاني، أعرب جافيد عن قلقه من أن ذلك قد "يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة".

لقد عانت جنوب إفريقيا، مثلها مثل الكثير من دول المنطقة، من ثلاث موجات كبيرة من كوفيد -19 منذ بداية الوباء. في حين أن عدد الإصابات الجديدة في جميع أنحاء البلاد لا يزال منخفضًا نسبيًا ومستويات الإيجابية أقل من 5٪، توقع مسؤولو الصحة العامة بالفعل موجة رابعة بسبب بطء امتصاص اللقاح.