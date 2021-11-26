(CNN)-- قالت الحكومة البلجيكية إن اختبارًا أظهر إيجابية إصابة شخص واحد بالمتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي بات يعرف باسم B.1.1.529.

في مؤتمر صحفي في بروكسل، قال وزير الصحة فرانك فاندنبروك، إن الفرد أثبتت إصابته بالنوع الجديد من كوفيد- 19 في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال مارك فان رانست، عالم الفيروسات الرائد في بلجيكا الذي اكتشف حالة المتحور الجديد، في تغريدة، إن المريض كان غير محصن وسافر مؤخرًا من مصر.

In Belgium, one sample was confirmed as the novel B.1.1.529 variant (in a returning traveller from Egypt (11/11); first symptoms on 22/11).

بلجيكا هي أول دولة أوروبية تؤكد أول حالة مصابة بالمتحور الجديد.

وأعلنت فرنسا المجاورة بعد فترة وجيزة أنها "تعزز" السيطرة على حدودها مع بلجيكا، حسبما صرح المتحدث باسم الحكومة للصحفيين يوم الجمعة.

في غضون ذلك، أعلنت إسبانيا أنها ستقترح فرض حظر سفر على الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا وبوتسوانا خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل المقرر عقده يوم الثلاثاء 30 نوفمبر/ تشرين الثاني. وقالت وزارة الصحة في بيان إن الركاب العائدين من دول عالية الخطورة سيتعين عليهم الآن تقديم اختبار سلبي.

وقال البيان إنه لم يتم العثور على أي حالة من المتحور الجديد لكورونا في إسبانيا.

وفي يوم الجمعة أيضًا، أضافت المملكة المتحدة، وهي أول دولة في أوروبا تحظر الرحلات الجوية من منطقة جنوب قارة إفريقيا، المتحور الجديد إلى قائمة "المتغيرات قيد التحقيق"، قائلة: "لديها عدد كبير من الطفرات التي من المحتمل أن تكون مهمة بيولوجيا، الذي قد يغير سلوك الفيروس فيما يتعلق بالهروب المناعي، والقابلية للانتقال، والقابلية لبعض العلاجات".

وقالت الوثيقة: "لا توجد حاليًا حالات تم اكتشافها في المملكة المتحدة".