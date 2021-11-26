دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، تعليق الرحلات الجوية من وإلى دول تقع في جنوب قارة إفريقيا، مع تصاعد المخاوف من المتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي تم العثور عليه في جنوب إفريقيا.

والدول هي: "جمهورية جنوب أفريقيا، جمهورية نامبيا، جمهورية بوتسوانا، جمهورية زيمبابواي، جمهورية موزمبيق، مملكة ليسوتو، مملكة إسواتيني"، حسبما تقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية.

وقال المصدر إن القرار يأتي "لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد... وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن ظهور سلالة متحورة... في عدد من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى".

إلى جانب تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين، من القادمين مباشرة وغير مباشرة من الدول المشار إليها؛ فيما عدا من قضى مدة لا تقل عن 14 يومًا في دولة أخرى من الدول التي تسمح الإجراءات الصحية في المملكة بدخول القادمين منها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، سيتم تطبيق كامل إجراءات الحجر الصحي المؤسسي المعتمد لمدة 5 أيام، على جميع الفئات المستثناة القادمين من هذه الدول، بمن في ذلك مواطنو المملكة، بغض النظر عن حالة التحصين.