(CNN)-- قرر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تقييد السفر من جنوب إفريقيا وسبع دول أخرى اعتبارًا من يوم الاثنين، في ظل المخاوف من المتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي عُثر عليه في جنوب إفريقيا.

وقال بايدن، في بيان للبيت الأبيض، إنه "كإجراء احترازي إلى أن نحصل على مزيد من المعلومات، أطلب قيودًا إضافية على السفر الجوي من جنوب إفريقيا وسبع دول أخرى. ستدخل هذه القيود الجديدة حيز التنفيذ في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني".

وأضاف بايدن أنه "بالنسبة للمجتمع العالمي: يجب أن توضح الأخبار حول هذا البديل الجديد أكثر من أي وقت مضى لماذا لن ينتهي هذا الوباء حتى يكون لدينا لقاحات عالمية. لقد تبرعت الولايات المتحدة بالفعل بعدد من اللقاحات لدول أخرى أكثر من أي دولة أخرى مجتمعة. لقد حان الوقت لكي تضاهي الدول الأخرى سرعة أمريكا وكرمها".

ودعا بايدن "الدول التي ستجتمع الأسبوع المقبل للاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية لمواجهة التحدي الأمريكي بالتنازل عن حماية الملكية الفكرية للقاحات COVID، بحيث يمكن تصنيع هذه اللقاحات على مستوى العالم. لقد أيدت هذا الموقف في أبريل/ نيسان. هذا الخبر اليوم يؤكد أهمية التحرك بسرعة".

قال مسؤولو الإدارة الأمريكية لشبكة CNN، إن الرئيس جو بايدن سيقيد السفر من جنوب إفريقيا وسبع دول أخرى اعتبارًا من يوم الاثنين مع ظهور نوع جديد من فيروس كورونا.

بناءً على نصيحة الدكتور أنتوني فاوتشي ومركز السيطرة على الأمراض، ستقيد إدارة بايدن السفر من جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق وملاوي.

تم إطلاع بايدن اليوم على متحور فيروس كورونا الجديد المنتشر في جنوب إفريقيا، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض.

وقال المسؤولون، الذين ما زالوا يجمعون المزيد عن المتحور، إن السياسة تم تنفيذها بدافع من الحذر الشديد نظرًا لأن منظمة الصحة العالمية حدّدت الآن هذا المتغير على أنه مثير للقلق.

وقال أحد المسؤولين: "يعمل علماؤنا ومسؤولو الصحة العامة لدينا بسرعة لمعرفة المزيد عن هذا البديل".

هذا لا ينطبق على المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين الشرعيين. كما هو الحال مع جميع المسافرين الدوليين، لا يزال يتعين عليهم إجراء اختبار سلبي قبل السفر.