دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المملكة العربية السعودية، السبت، السماح بالقدوم المباشر إلى أراضيها من جميع دول العالم "لكل من تلقى جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة"، بداية من صباح السبت المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله إنه سيتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على القادمين لمدة 3 أيام بدلا مما كان متبعًا في السابق بقضاء 14 يومًا خارج المملكة قبل الدخول من بعض الدول.

وأكد المصدر أهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، موضحًا أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالميًا.