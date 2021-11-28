ما هو أهم شيء يجب أن نعرفه عن متغير “أوميكرون” الجديد لفيروس كورونا؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت السلطات الصحية الهولندية إنه تم العثور على سلالة فيروس كورونا "أوميكرون" لدى 13 شخصًا على الأقل، خضعوا للاختبار في مطار أمستردام سيخبول بعد هبوطهم من جنوب إفريقيا يوم الجمعة.

وقال المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة (RIVM)، في بيان نُشر الأحد، إنه تم اكتشاف المتحور من خلال نتائج كوفيد - 19 الإيجابية لـ 61 راكبًا، التي حصلت عليها السلطات الصحية المحلية في المطار.

وأضافت أن التسلسل "لم يكتمل تمامًا"، وأنه "من الممكن العثور على المتغير الجديد في المزيد من عينات الاختبار".

وقال بيان نشره المعهد يوم السبت، إنه "يُفترض أنه تم العثور" على أوميكرون في عدد من الأشخاص الذين تم اختبارهم في المطار صباح يوم الجمعة.

وتم اختبار ما مجموعه 624 راكبًا من رحلتين عائدتين من جنوب إفريقيا من قبل الخدمة الصحية البلدية المسؤولة عن مطار أمستردام سيخبول) عند الوصول، وفقًا لما ذكرته الخدمة الجمعة.

وفرضت هولندا منذ يوم الجمعة حظرًا على الرحلات الجوية إلى عدة دول في جنوب إفريقيا. قد تستمر الرحلات الجوية إذا كانت تحمل مواطنين أو مسافرين هولنديين بجواز سفر من الاتحاد الأوروبي أو منطقة شنغن.

ويمكن لهؤلاء المواطنين دخول هولندا بنتيجة اختبار البوليميراز المتسلسل (PCR) سلبية تم إجراؤها خلال الـ 24 ساعة الماضية ويجب عليهم الحجر الصحي لمدة 10 أيام عند الوصول، أو لمدة 5 أيام إذا أظهروا نتيجة اختبار سلبية، وفقًا لإشعار من موقع الحكومة الهولندية على الإنترنت.

كانت الرحلتان اللتان هبطتا صباح الجمعة في مطار أمستردام قد غادرتا جنوب إفريقيا قبل دخول حظر الطيران حيز التنفيذ في الساعة 12 ظهرًا بتوقيت هولندا.

وقالت السلطات الهولندية إن "ركاب الرحلات التي كانت في طريقها بالفعل إلى هولندا قبل دخول حظر الطيران حيز التنفيذ سيجرون اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل بعد الهبوط وسيخضعون للحجر الصحي".