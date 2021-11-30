دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت المديرة التنفيذية لوكالة الأدوية الأوروبية إيمير كوك الثلاثاء، إنّ اللقاحات التي تستهدف متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" قد تتمّ الموافقة عليها خلال ثلاثة أو أربعة أشهر، إذا لزم الأمر.

خلال مداخلتها في البرلمان الأوروبي، قالت كوك إنّه رغم أنّ اللقاحات أثبتت "فعاليتها ضد انتشار المتحوّرات" لكن هناك حاجة إلى "فهم ما إذا كان هذا الأمر يسري" على أوميكرون.

ولفتت كوك إلى أنّ آلية فحص مخبريّة ستمتد على أسبوعين بهدف معرفة إن كانت اللقاحات الحالية توفر الحماية ضد "أوميكرون".

وأوضحت كوك أنه يتعيّن على مسؤولي الصحة أيضًا النظر في كيفيّة مقارنة الواقع الأوروبي مع الواقع في جنوب إفريقيا، والتحقق من أسماء المتقدّمين بالسن، في الاتحاد الأوروبي، أنّهم تلقّوا اللقاح وحصلوا على الجرعة المعزّزة، وهما عاملين رئيسين.

وأشارت إلى أنّه إن كان هناك ضرورة لتغيير اللقاحات الحالية، ستعمد الشركات المصنّعة على تكييف معادلاتهم لتضمينها تسلسل المتحور الجديد، مضيفًة أن وكالة الأدوية الأوروبية تعمل مع شركات الأدوية ومع جهات رقابية أخرى، للتأكد من أنها "مستعدة وجاهزة قدر الإمكان".

وتابعت "عندما يكون هناك حاجة إلى تعديل اللقاحات المتوفرة قد نكون في موقع يخوّلنا الموافقة عليها في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر".

إلى ذلك، أكّدت كوك على أن الرسالة الأساسية لوكالة الدواء الأوروبية (EMA) هي أنّ "اللقاحات الحالية توفّر الحماية". كما شدّدت على أهمية الدفع باتجاه أخذ الجرعة الزائدة من قبل المؤهّلين لها، كي يحصلوا على حماية إ ضافية.