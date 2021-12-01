دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجدت دراسة في إسرائيل أن جرعة معززة من لقاح "فايزر" تقلّل خطر الإصابة بعدوى "كوفيد -19" بنسبة 80٪ أو أكثر.

وأفاد باحثون الثلاثاء أن جرعة ثالثة أو معززة من لقاح "كوفيد-19" من شركة "فايزر" تقلل من خطر الاختبار الإيجابي للفيروس بنسبة 80٪ إضافية أو أكثر ، بالإضافة إلى الحماية التي توفرها أول جرعتين.

وكتبت مجموعة الباحثين بقيادة دانيال وينبرغر من مدرسة ييل للصحة العامة في مجلة "JAMA Internal Medicine": "لقد قدرنا انخفاضًا بنسبة 83٪ إلى 87٪ في احتمالات اختبار فيروس SARS-CoV-2 بعد أسبوعين على الأقل من تلقي جرعة معززة مقارنة بتلقي جرعتين".

وتابع العلماء أكثر من 300000 شخص في إسرائيل وكان عمرهم 40 عامًا أو أكثر وحصلوا على جرعتين أو ثلاث جرعات من لقاح "فايزر". ووجدوا أن 6.6٪ من الأشخاص الذين حصلوا على جرعتين من اللقاح و 1.8٪ ممن حصلوا على ثلاث جرعات ثبتت إصابتهم بالفيروس بين أغسطس/آب وأوائل أكتوبر/تشرين الأول. وقالوا إن هذا يمثل انخفاضًا بنسبة 86٪ في المخاطر.

وأشار العلماء إلى أن "متغير دلتا من SARS-CoV-2 كان السلالة السائدة في إسرائيل خلال صيف عام 2021 (المسؤول عن أكثر من 99٪ من الحالات) وتسبب في زيادة عدد الحالات بسرعة، العديد منها لدى الأفراد الذين تم تلقيحهم. وبدأت حملة وطنية للتلقيح بجرعة ثالثة (معززة) في إسرائيل بتاريخ 1 أغسطس 2021"، وأوضحوا أنه "بحلول 4 أكتوبر 2021، تلقى أكثر من 3.6 مليون فرد جرعة معززة".