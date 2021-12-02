نشر الخميس ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2021

ما الفرق بين متغير "أوميكرون" لفيروس كورونا والمتحورات الأخرى؟

حالتان جديدتان من أوميكرون في كندا تثير أسئلة جديدة حول مدى انتشار المتحور حول العالم

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— وصل متحور "أوميكرون" بفيروس كورونا الجديد أو ما يُعرف باسم "كوفيد-19" إلى 25 دولة ومنطقة وفقا لما أعلنته السلطات الرسمية في هذه الدول، وفيما يلي نستعرض لكم قائمة تضم الدولة وعدد حالات الإصابة بالمحتور الجديد:

أستراليا: 7 حالات

النمسا: حالة واحدة

بلجيكا: حالة واحدة

بوتسوانا: 19 حالة

البرازيل: حالتان

كندا: 6 حالات

جمهورية التشيك: حالة واحدة

الدنمارك: 4 حالات

فرنسا: حالة واحدة (في جزيرة ريونيون)

ألمانيا: 9 حالات

هونغ كونغ: 4 حالات

إسرائيل: 4 حالات

إيطاليا: 9 حالات

اليابان: حالتان

هولندا: 16 حالة

نيجيريا: 3 حالات

النرويج: حالتان

البرتغال: 13 حالة

السعودية: حالة واحدة

جنوب أفريقيا: 77 حالة

كوريا الجنوبية: 5 حالات

إسبانيا: حالتان

السويد: 3 حالات

المملكة المتحدة: 22 حالة

الولايات المتحدة: حالة واحدة

ويذكر أن المتحور الجديد أكتشف لأول مرة في جنوب افريقيا ويعتقد أن أكثر قدرة وسرعة على الانتشار.