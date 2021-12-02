نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— وصل متحور "أوميكرون" بفيروس كورونا الجديد أو ما يُعرف باسم "كوفيد-19" إلى 25 دولة ومنطقة وفقا لما أعلنته السلطات الرسمية في هذه الدول، وفيما يلي نستعرض لكم قائمة تضم الدولة وعدد حالات الإصابة بالمحتور الجديد:
أستراليا: 7 حالات
النمسا: حالة واحدة
بلجيكا: حالة واحدة
بوتسوانا: 19 حالة
البرازيل: حالتان
كندا: 6 حالات
جمهورية التشيك: حالة واحدة
الدنمارك: 4 حالات
فرنسا: حالة واحدة (في جزيرة ريونيون)
ألمانيا: 9 حالات
هونغ كونغ: 4 حالات
إسرائيل: 4 حالات
إيطاليا: 9 حالات
اليابان: حالتان
هولندا: 16 حالة
نيجيريا: 3 حالات
النرويج: حالتان
البرتغال: 13 حالة
السعودية: حالة واحدة
جنوب أفريقيا: 77 حالة
كوريا الجنوبية: 5 حالات
إسبانيا: حالتان
السويد: 3 حالات
المملكة المتحدة: 22 حالة
الولايات المتحدة: حالة واحدة
ويذكر أن المتحور الجديد أكتشف لأول مرة في جنوب افريقيا ويعتقد أن أكثر قدرة وسرعة على الانتشار.