ألمانيا تعلن إغلاقًا عامًا لغير الملقحين.. وتخطط لجعل التطعيم إلزاميًا

برلين، ألمانيا (CNN) -- أعلنت ألمانيا، الخميس، إغلاقًا على مستوى البلاد لغير الملقحين، حيث أيد قادتها خطط التطعيم الإلزامي في الأشهر المقبلة.

وأعلنت المستشارة المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل وخليفتها أولاف شولتز، الخميس، بعد محادثات الأزمات مع قادة الأقاليم، أنه سيتم منع الأشخاص غير الملقحين من الوصول إلى جميع الشركات باستثناء أهمها، مثل محلات السوبر ماركت والصيدليات، للحد من انتشار فيروس كورونا. أولئك الذين تعافوا مؤخرًا من كوفيد-19 لا يشملهم الحظر.

كما أيد الثنائي مقترحات التطعيمات الإلزامية، والتي إذا تم التصويت عليها من خلال البرلمان قد تصبح سارية المفعول من فبراير/ شباط على أقرب تقدير.

في ظل القيود المشددة، يمكن للأشخاص غير المحصنين مقابلة شخصين فقط من منزل آخر. يجب إغلاق الحانات والنوادي الليلية في المناطق التي يزيد معدل الإصابة بها عن 350 حالة لكل 100 ألف شخص خلال أسبوع واحد. وستقوم الدولة بتحديد عدد الأشخاص في الأحداث الكبيرة، مثل مباريات كرة القدم.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تكافح فيه ألمانيا ارتفاعًا في عدد الحالات التي دفعت أوروبا مرة أخرى إلى بؤرة الوباء، مما زاد المخاوف بشأن متغير أوميكرون المكتشف حديثًا.

المؤتمر الصحفي هو أيضًا الأخير لميركل قبل أن تغادر منصبها في وقت لاحق الخميس، لإنهاء 16 عامًا من عملها كمستشارة لألمانيا.

وقالت ميركل للصحفيين في مؤتمر صحفي الخميس: "لقد فهمنا أن الوضع خطير للغاية وأننا نريد اتخاذ مزيد من الإجراءات بالإضافة إلى تلك التي تم اتخاذها بالفعل". وأضافت: "يجب كسر الموجة الرابعة وهذا لم يتحقق بعد".

قالت ميركل إن تفويض التطعيم على مستوى البلاد قد يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من فبراير/ شباط 2022 - بعد مناقشته في البرلمان وبعد توجيهات من مجلس الأخلاقيات الألماني.

وأضافت أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم سيفقدون حالة التطعيم الخاصة بهم بعد تسعة أشهر من تلقي اللقاح الأخير، في محاولة على ما يبدو لتشجيع تلقي جرعة معززة.

أوروبا تدرس التفويضات

في حالة الموافقة، سيتبع تفويض اللقاح الألماني خطى النمسا المجاورة، التي تخطط أيضًا لجعل التطعيمات للبالغين المؤهلين إلزامية اعتبارًا من فبراير/ شباط.

في مكان آخر، أعلنت اليونان أن اللقاحات ستكون إلزامية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا اعتبارًا من منتصف يناير/ كانون الثاني. قالت الحكومة يوم الثلاثاء إن أولئك الذين يرفضون القيام بذلك سيواجهون غرامات قدرها 100 يورو (113 دولارًا أمريكيًا) عن كل شهر يمر.

وقالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، إن الوقت قد حان "للتفكير المحتمل في التطعيم الإلزامي" داخل الكتلة، حيث تواجه هجمة مزدوجة لموجة رابعة لفيروس كورونا ومخاوف بشأن متغير أوميكرون الذي اكتشفه مسؤولو الصحة في جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي.

ألمانيا، مثل النمسا، لديها واحد من أقل معدلات التطعيم في أوروبا الغربية، حيث يتم تطعيم 68.4٪ و 65.6٪ من البالغين المؤهلين على التوالي، وفقًا لـ ECDC.

تواصل ألمانيا تسجيل عدد قياسي من الحالات، لا سيما في ولاياتها الشرقية. وسجلت البلاد يوم الأربعاء 446 حالة وفاة مرتبطة بـ كوفيد-19 - وهو أعلى عدد من الوفيات اليومية في تسعة أشهر.

تكافح العديد من المستشفيات للتعامل مع العدد المتزايد من مرضى العناية المركزة. حذّرت الجمعية متعددة التخصصات للعناية المركزة والطوارئ (Divi) يوم الأربعاء من احتمال وجود حوالي 6000 مريض بكوفيد-19 في العناية المركزة بحلول عيد الميلاد - بغض النظر عن أي إجراءات ينفذها قادة ألمانيا.

توفي بالفعل أكثر من 102 ألف شخص في ألمانيا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وفقًا لمعهد روبرت كوخ، المركز الوطني للأمراض والسيطرة.