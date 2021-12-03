نشر الجمعة ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حثّ مسؤول في منظمة الصحة العالمية الجمعة، الحكومات كي تكون ميئة، لأنّ متحوّر "أوميكرون" سينتشر "فعليًا في كل الدول" الواقعة في منطقة غرب محيط الهادئ.

وقال الدكتور باباتوندي أولووكور مدير الطوارئ الإقليمي في المنظمة إنّ عدد الدول التي ينتشر فيها المتحور الجديد أكبر مما هو متداول حاليًا.

وكان عدد من الدول والأقاليم في المنطقة، بينها اليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، رصدت إصابات بمتحور "أوميكرون" الذي اكتُشف للمرة الأولى في جنوب أفريقيا.

وأضاف أولووكور أنّ في وسع هذه الدول التعلّم من تجاربها في الاستجابة لمتحوّر "دلتا"، وذلك من خلال إعطاء الجرعات المعزّزة للمجموعات المصنّفة أولوية، مثل العاملين في القطاع الصحي، والمتقدمين في السن، والمجموعات السكانية الضعيفة.

وشدّد على ضرورة فرض إجراءات أخرى مثل ارتداء الكمامات الواقية، والتباعد الاجتماعي، والتشدّد في المراقبة، واعتماد مقاربة مستندة إلى المخاطر من قبل جهات المراقبة الحدودية، وتحديد أولوية استخدام أسرّة وحدات العناية الفائقة للذين يحتاجون لهكذا علاج.