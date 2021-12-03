السعودية: جرعة تنشيطية ثالثة إلزامية لمن مضى على تطعيمه 8 أشهر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، أن اعتماد الجرعة التنشيطية الثالثة بشكل إلزامي لمن مضى على تطعيمه 8 أشهر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزارة قولها إنه سيجري تطبيق القرار بداية من 1 فبراير/ شباط المقبل، بالنسبة لمن يريدون دخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة، واستخدام وسائل النقل العام.

وأضافت الوزارة أن القرار هدفه "تعزيز مستوى المناعة بين أفراد المجتمع، والسيطرة على تفشيات الفيروس، وخصوصًا سلالاته المتحورة"، إضافة إلى "ما أثبتته الدراسات من مأمونية الجرعات التنشيطية وفعاليتها وأهميتها، نظرًا لوجود فرص تراجع لمستويات الأجسام المضادة في الدم، بعد مضي 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، مما يدعو إلى ضرورة التأكيد على من مضى 6 أشهر فأكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، بالمسارعة إلى تلقي الجرعة التنشيطية".



وقالت: "بدايةً من 1 فبراير/ شباط 2022، سيتم اعتبار تلقي الجرعة التنشيطية شرطًا لاستمرار ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا)، لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18 عامًا فأكبر".

وبداية من هذا التاريخ "سيكون ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا) شرطاً للآتي: 1- دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي، 2- دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية،3- دخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، 4-ركوب الطائرات ووسائل النقل العام".



وتابعت: "ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا)".