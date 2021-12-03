دراسة: أي لقاح مضاد لـ"كوفيد-19" تؤمن جرعته المعززة حماية جيدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف علماء بريطانيون الخميس، أن أيّ لقاح من اللقاحات الستة، تُنتج إستجابة قوية للنظام المناعي، ويُفترض أن تكون الجرعة المعزّزة منها آمنة للأشخاص الذين تلقوا جرعاتهم الأساسية من "فايز/بيو إن تك" أو "أسترازينيكا".

ورأى الخبراء أنّ ما توصّلوا إليه مهمًّا خصوصًا أن العديد من الدراسات أظهرت تراجع في الحماية التي تؤمّنها جرعتا هذه اللقاحات. وكتب الباحثون في الدراسة المنشورة في المجلة الطبية "The Lancet" أنّ المتحوّر الجديد أوميكرون قد يتهرّب من بعض تأثيرات اللقاحات.

ولفتوا إلى أنّه كلّما طالت المدة الزمنية الفاصلة بين تلقي اللقاح الأساسي والجرعة المعزّزة، كلّما كانت الإستجابة المناعية أقوى.

وقال سول فاوست، الباحث في المستشفى الجامعي ساوثامبتون، الذي أشرف على الدراسة، إنّ "ما هو مشجع حقيقة هو أن الدراسة أظهرت الفائدة الناجمة عن الجرعة المعززة لأسترازينيكا أو فايزر/بيو إن تك على عدد كبير من اللقاحات، التي استخدمت تقنيات مختلفة. هذا يعطي ثقة ومرونة لتطوير برامج جرعات معزّزة في المملكة المتحدة وفي العالم، بالإضافة إلى سلسلة الإمدادات وأمور لوجستية أخرى تساهم في تحقيق ذلك".

أما منهجية الدراسة المعتمدة فكانت من خلال إعطاء الباحثين على نحو عشوائي إحدى الجرعات المعزّزة السبعة لأكثر من 2800 شخص، بينها لقاحات صنّعتها كل من "أسترازينيكا" و"فايزر/بيو إن تك"، و"جونسون إند جونسون"، و"نوفافاكس"، و"مودرنا"، و"كوريفاك" الألماني، و"فالفينا" الفرنسي.

بعد أربعة أسابيع، تمتّع كلّ من المشاركين باستجابة مناعية مماثلة. وتبيّن للباحثين أنّ الجرعة المعزّزة لـ"أسترازينيكا" لم يكن لها الفاعلية المرجوّة في حال أُعطيت لأشخاص تلقوا هذا اللقاح بداية. في المقابل، كل الجرعات المعزّزة الأخرى تفاعلت على نحو جيد. وسيتابع فريق البحث متطوعين لمدة سنة، في الحد الأدنى.

ماذا عن "أوميكرون"؟ قال فاوست إنه يأمل أن تكافح الجرعات المعززة المتحور "أوميكرون"، مشيرًا إلى أنّه لم يخضع للاختبار من قبلهم. وقام الباحثون بإجراء فحوص الدم الخاصة بالإستجابة المناعية للأشخاص المشاركين، الذين لم يختبرونهم ضد العدوى في الحياة الحقيقية. وأظهرت الدراسة أنّ هناك مؤشرات حماية جيدة ضد العدوى.

وقال فاوست خلال لقاء مع الصحافيين، إنّ نتائج الدراسة هذه تأتي في وقت مهم جدّا "مع ظهور المتحوّر الجديد علينا المحاولة في إقناع الأشخاص لإعطائهم الجرعات المعززة". وأضاف "ما زلنا في بدايات شتاء حافل، وعلينا أن نتأكد أنّ كل الناس محميّة قدر الإمكان".