بايدن يُعلق على أنباء قدرة 3 جرعات من "فايزر" على الحماية من "أوميكرون"

نشر الأربعاء ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2021

سلاح جديد في الحرب ضد الوباء.. فايزر تتقدم للحصول على اعتماد استخدام طارئ لحبة تعالج الإصابة بفيروس كورونا

"أعتقد أنه يوم عظيم للبشرية".. الرئيس التنفيذي لـ"فايزر": حبة دواء جديدة يمكن أن تعالج فيروس كورونا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الدراسات الأولية التي تظهر أن ثلاث جرعات من لقاح "فايزر-بيونتيك" كفيلة بتحييد متحور "أوميكرون" المتسلسل من فيروس كورونا، بـ"المشجعة جدا جدا".

وقال بايدن للصحفيين في ساوث لاون الأربعاء: "لدي أخبار جيدة هذا الصباح وهي أن تقريرا لمختبر فايزر يقول إن التوقعات تشير إلى أن اللقاحات الموجودة بالفعل تحمي ضد أوميكرون إذا أخذت جرعة معززة فستكون بوضع جيد، هذه أخبار مشجعة جدا"، حسب قوله.

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "هذا التقرير المخبري، لكن هناك الكثير من الدراسات الجارية حاليا لكن هذا مشجع جدا جدا"، حسب تعبيره.

وأعلنت الشركتان في بيان صحفي أن جرعتين من لقاحهما قد لا تكونان كافيتين للحماية ضد أوميكرون لكن ثلاث جرعات قادرة على تحييد المتحور.

وقد أظهرت عينات أُخذت من أناس تلقوا جرعتين من اللقاح، أن نسبة الحماية انخفضت 25 درجة في التعامل مع أوميكرون مقارنة بالفيروس الأصلي، ما يؤشر إلى "أن جرعتين من فايزر بيونتيك قد لا تكونان كافيتين للحماية من العدوى بمتحور أوميكرون"، وفقا للشركتين.

وأكدت الشركتان أن جرعتين من اللقاح كفيلتان بالحماية من أعراض قوية عند الإصابة بالمتحور.