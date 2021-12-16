إجمالي عدد حالات كورونا بالدول العربية يرتفع لــ8.6 مليون حالة تقريبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وفقًا للإحصاءات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز، بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدول العربية 8.6 مليون تقريبًا، وهو ما يعادل %3 من إجمالي حالات الإصابة في العالم. وفي المقابل، بلغ إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا 153 ألف حالة وفاة، الذي يمثل حوالي %2.8 من مجموع حالات الوفيات في العالم.

احتل العراق المرتبة الأولى بين الدول العربية بوجود ما يقرب من مليوني حالة إصابة بفيروس كورونا، وتبعه الأردن، والمغرب بمليون حالة، و951 ألف حالة على التوالي.

أما فيما يتعلق بحالات الوفاة الناجمة عن هذا الفيروس، فقد احتلت تونس المرتبة الأولى أيضاً بوجود 25.4 ألف حالة وفاة. وتبعه العراق بـ 24.0 ألف حالة وفاة، ومصر بـ21.2 ألف حالة.

ومع استمرار جائحة فيروس كورونا، إليك ترتيب أعداد وفيات وإصابات "كوفيد-19" بين الدول العربية في الإنفوجرافيك أعلاه: