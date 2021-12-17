قطر تعلن أول اكتشاف لأربع حالات إصابة بمتحور أوميكرون

نشر الجمعة ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة القطرية، الجمعة، أول اكتشاف لأربع حالات إصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الوزارة قولها إن الحالات الأربع "كانت كلها لمواطنين ومقيمين عائدين لدولة قطر بعد سفرهم للخارج".

وأضافت وزارة الصحة القطرية أن المصابين الأربعة كانوا يتبعون متطلبات الحجر الصحي المحددة دون أن يطلب منهم الدخول إلى المستشفى.

وأوضحت الوزارة أن ثلاثة من الأفراد الأربعة المصابين بمتحور أوميكرون كانوا قد تلقوا بالفعل التطعيم بجرعتين من لقاح كوفيد-19، وأنه مرّ على تلقي الجرعة الثانية أكثر من ستة أشهر، بينما كانت حالة واحدة من الحالات الأربع لشخص لم يتلق التطعيم.

ورصدت عشرات الدول حالات إصابة بسلالة أوميكرون داخل أراضيها منذ اكتشافها للمرة الأولى في جنوب إفريقيا نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وإلى الآن حصل 196,692 شخصًا في قطر على الجرعة المعززة من لقاح كورونا، حسب وزارة الصحة، التي أعلنت طرح جرعات معززة من اللقاح لمن تلقى الجرعة الثانية قبل أكثر من ستة أشهر.