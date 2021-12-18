لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أبلغت المملكة المتحدة، السبت، عن 90418 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووصلت أكثر من 90 ألف إصابة في يومين على التوالي (93045 يوم الجمعة)، وفقًا لبيانات حكومية. كما أبلغت البلاد عن 125 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أعلنت السلطات الصحية البريطانية في وقت سابق من اليوم أنه تم تأكيد أكثر من 10059 حالة مختلفة من متغير أوميكرون في أحدث أرقامها اليومية، حيث يرتفع إصابات السلالة الجديدة فيروس كورونا في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

في سياق متصل، أعلن عمدة لندن، صادق خان، حالة "الحدث الكبير" في العاصمة البريطانية، حيث استمرت حالات أوميكرون في الارتفاع يوم السبت، حسبما ورد في بيان نُشر على موقع جمعية لندن على الإنترنت.

اتخذ خان القرار "بعد مناقشات مع قادة من هيئة الصحة في لندن والسلطات المحلية وخدمات الطوارئ وغيرها من الخدمات الأساسية في العاصمة"، وفقًا للبيان.

يأتي هذا في الوقت الذي زاد فيه عدد حالات كوفيد - 19 في لندن بشكل سريع، مع 65525 حالة مؤكدة جديدة في الأيام السبعة الماضية، و 26418 حالة تم الإبلاغ عنها في فترة الـ 24 ساعة الماضية وحدها - وهو أعلى رقم منذ بداية الوباء. في الأسبوع الماضي، ارتفع عدد مرضى كوفيد - 19 في مستشفيات لندن بنسبة 29%"، وفقًا لجمعية لندن.

وقالت الجمعية إن الحادث الكبير "يُعرَّف بأنه حدث أو موقف له مجموعة من العواقب الوخيمة التي تتطلب ترتيبات خاصة يتم تنفيذها من قبل وكالة واحدة أو أكثر من وكالات الاستجابة للطوارئ". وإعلانه "سيساعد السلطات في دعم بعضها البعض لتقليل انقطاع الخدمة وإتاحة المزيد من الوقت لإدارة اللقاحات المعززة."

في وقت سابق من اليوم، انتقل خان إلى تويتر ليصف الزيادة في حالات متغير أوميكرون عبر لندن "مقلقة للغاية"، مضيفًا أن السلالة أصبحت الآن "مهيمنة" في العاصمة البريطانية. وقال رئيس البلدية: "الحالات تتزايد بسرعة وعدد حالات الدخول إلى المستشفيات آخذ في الارتفاع مرة أخرى".

وسبق أن أعلن عمدة لندن حالة الحادث الكبير في 8 يناير/ كانون الثاني، بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا، لكن الإجراء انتهى في 26 فبراير/ شباط مع انخفاض أعداد الحالات.