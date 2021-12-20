بينها دولة عربية.. إسرائيل تضيف 10 دول جديدة إلى "القائمة الحمراء"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتّجه الحكومة الإسرائيلية إلى تشديد تقييداتها على السفر، بإضافة 10 دول أخرى، بينها دولة عربية، إلى قائمة حظر الطيران "الحمراء"، حيث تستعد لموجة خامسة من الإصابات بفيروس كورونا.

وفي حال إقرار التوصية من قبل الحكومة، ستضاف كل من المغرب، والولايات المتحدة، وكندا، وبلجيكا، وألمانيا، والمجر، وإيطاليا، والبرتغال، وسويسرا، وتركيا إلى القائمة "الحمراء"، وسيدخل حظر الطيران حيز التنفيذ عند منتصف ليل الثلاثاء.

وتضم القائمة بالفعل العديد من الدول الإفريقية والمملكة المتحدة، والدنمارك، وفرنسا، وإسبانيا، وأيرلندا، والنرويج، وفنلندا، والسويد بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في بداية اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد من أن "الوقت ينفد".

وقال: "الموجة قادمة، يجب أن تكون كل أسرة مستعدة، ويجب على كل شخص التأكد من تلقيهم ثلاث جرعات من اللقاح، وأن أطفالهم قد تم تطعيمهم".

وفي مساء السبت، أُعلن أن بينيت ألغى حفل الاستقبال السنوي مساء الأحد مع الصحفيين والدبلوماسيين وغيرهم، "بسبب المخاوف المتزايدة بشأن موجة كوفيد-19 جديدة محتملة في إسرائيل".

وفي غضون ذلك، تكثف الدولة حملتها لتطعيم الأطفال، حيث قال وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هورويتز، لراديو "كان"، إنهم سوف "يقتحمون" نظام التعليم هذا الأسبوع، مما يزيد عدد مراكز التطعيم في المدارس 10 أضعاف، ليصبح 500 مركز.

وأضاف أنه كانت هناك بعض المؤشرات على أن فعالية اللقاح المعزز قد تضاءلت، وأن جرعة التطعيم الرابعة قد تكون مطلوبة، خاصة لدى كبار السن.

وفي محاولة لوقف انتشار متحور "أوميكرون" سريع الانتشار، حظرت إسرائيل معظم الأجانب من دخول البلاد.

ويُمنع الإسرائيليون في الغالب من زيارة البلدان المدرجة في القائمة "الحمراء"، ويحتاج المسافرون العائدون منهم إلى عزل أنفسهم لمدة سبعة أيام، أولاً في فنادق الحجر الصحي، وبعد ذلك، عند استلام نتيجة فحص PCR سلبي، في المنزل، شريطة أن يوقعوا عقدًا يوافقون على تتبع تحركاتهم.

ورغم هذه الإجراءات، فإن أعداد الإصابات بكوفيد-19 في إسرائيل تزداد ارتفاعًا، مع تسجيل 875 حالة إصابة جديدة يوم الجمعة، وهو أعلى رقم في شهر على الأقل، قبل أن ينخفض ​​إلى 372 يوم السبت، بسبب انخفاض معدلات الفحص في نهاية الأسبوع.

كما أن عدد الأشخاص المصابين بمتحور أوميكرون آخذ في الازدياد، وبحسب وزارة الصحة ، تم تحديد 134 شخصًا على أنهم مصابين بمتحور أوميكرون

كان هناك "اشتباه كبير" في الإصابة بمتحور أوميكرون لدى أكثر من 300 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا.

وقال الدكتور عيران سيغال، من معهد وايزمان للعلوم ، للقناة 12 الإسرائيلية: "إذا حدث ما يحدث في أوروبا هنا، سنشهد تضاعف الإصابات كل يومين أو ثلاثة أيام".