إسرائيل تعطي الجرعة الرابعة من لقاح "كوفيد-19" للفئات الأضعف

نشر الأربعاء ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2021

سانجاي غوبتا يظهر بيانات جديدة من إسرائيل تشرح الحاجة إلى جرعات معززة لفيروس كورونا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ستبدأ إسرائيل بإعطاء الجرعة الرابعة من لقاح "كوفيد-19" على الفور، للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، وللعاملين في القطاع الطبي، ولمن يعانون من ضعف في النظام المناعي، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء، عقب توصية رفعتها لجنة خبراء فيروس كورونا في البلاد.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في بيان: "أنباء رائعة، لا تضيّعوا الوقت، وتوجّهوا لتلقّي اللقاح".

سيتم إعطاء المؤهّلين الجرعة الرابعة، شرط مرور 4 أشهر على الأقل على تلقيهم الجرعة الثالثة.

وأشار بينيت إلى أنّ "إسرائيل ما زالت تتصدّر الجهود العالمية للتعامل مع الجائحة. والمواطنون الإسرائيليون هم أول من حصلوا على الجرعة الثالثة من لقاح COVID-19 في العالم، ونحن مستمرون في أن نكون السباقين لتلقي الجرعة الرابعة أيضًا".

وفي إعلان ذو صلة، تم أيضاً تقصير المسافة الموصى بها بين الجرعتين الثانية والثالثة للقاح، من 5 إلى 3 أشهر.

وصرّح أحد أعضاء لجنة الخبراء للإذاعة الإسرائيلية مساء الثلاثاء بأنّ قرار منح جرعة رابعة لم يكن سهلاً.

وقالت البروفيسورة جاليا راهاف: "لا نملك بيانات عن مستوى المناعة حتى الآن، كما كانت الحال عادية عندما اتخذنا القرار بشأن الجرعة الثالثة، لكن من ناحية أخرى، ثمة بيانات مخيفة حقاً في بقية أنحاء العالم" .

وأضافت راهاف: "في مثل هذه الحالة، إذا لم تتصرف على الفور، فسيفوتك القطار".

تدابير جديدة

اجتمعت اللجنة الوزارية الحكومية المكلفة بوضع سياسات الجائحة الثلاثاء، لاتخاذ قرار بشأن عدد من الإجراءات الجديدة عقب الموجة الجديدة من الإصابات التي سبّبها متحوّر "أوميكرون".

وعلى وجه الخصوص، يرجح أن يعود طلاب المدارس الذين يعيشون في المناطق حيث معدل التلقيح بين الأطفال دون سن 18 عاماً متدني، إلى التعليم عبر الإنترنت، في أقرب وقت خلال هذا الأسبوع.

وفي المناطق حيث يرتفع فيها عدد حالات "كوفيد-19"، والمعروفة باسم المجتمعات "الحمراء" أو "البرتقالية"، سيتم تدريس الفصول التي تلقى فيها 70% من الأطفال جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، في المدرسة.

وسيتم تدريس الفصول ذات معدلات التطعيم المنخفضة، عبر الإنترنت.

وستدخل السياسة الجديدة حيز التنفيذ الفوري للأطفال من سن 13 عاماً وما فوق، وبالنسبة للأطفال الأصغر سناً، فسيدخل حيّز التنفيذ في غضون 3 أسابيع.

وسيكون هناك أيضاً طلب متزايد على الإسرائيليين لإبراز "التصريح الأخضر" عند الخروج للتسوّق.

على سبيل المثال، بات إظهار تصريح الدخول أو العمل في متجر تتجاوز مساحته 100 متر مربع إلزامياً.

في وقت سابق، تم الإعلان عن أنّ أماكن عمل القطاع العام ستقلّل عدد الموظفين العاملين في الموقع بمقدار النصف.

وسيدخل الإجراء حيز التنفيذ الأحد، وسيظل ساري المفعول لمدة شهر على الأقل.

وقبل أيام قليلة، طلب بينيت من شركات القطاع الخاص تشجيع الموظفين على العمل من المنزل قدر الإمكان.

بعض المعلومات

أظهر أحدث البيانات الخاصة بمتحوّر "أوميكرون" في إسرائيل رصد 341 حالة مؤكدة، أكثر من ثلثيها، أصابت أشخاصًا ملقحين بالكامل أو تعافوا أخيرًا من المرض. إلى ذلك، يشتبه بأكثر من 800 حالة مصابة بمتحوّر "أوميكرون".

تجاوز العدد الإجمالي لحالات "كوفيد -19" الجديدة في إسرائيل 1300 حالة الاثنين، وهو رقم لم يسجّل منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول.

يبلغ مقياس معامل الارتباط 1،28 لجهة عدد الأشخاص المصابين بـ"كوفيد-19"، وهو أعلى رقم له منذ ذروة الموجة الرابعة في بداية أغسطس/آب.