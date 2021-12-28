نشر الثلاثاء ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قررت الحكومة الإماراتية تحويل نظام التعليم إلى "عن بعد" في الدولة لمدة أسبوعين ابتداء من مطلع يناير/كانون ثاني المقبل، وذلك لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات عن اتخاذ هذا القرار حفاظا على صحة الطلبة، مؤكدة أنه يشمل المدارس والجامعات ومراكز التدريب على مستوى الدولة.

واشترطت الهيئة على الطلاب إجراء فحص مسحة الانف "PCR" في مدة لا تزيد عن 96 ساعة عند مباشرتهم الدراسة في المنشآت التعليمية.

وفي الصدد نفسه، قررت الهيئة تطبيق نظام المرور الأخضر لأولياء الأمور الراغبين بالدخول إلى المنشىت التعليمية.

وتشهد الإمارات تسجيل ارتفاع ملحوظ بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، إذ سجلت الدولة الثلاثاء 1846 حالة جديدة وحالة وفاة جديدة جراء الفيروس ومضاعفاته.