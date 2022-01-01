نشر السبت ، 01 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الإمارات، السبت، منع سفر جميع مواطنيها غير المطعمين بلقاح فيروس كورونا، اعتبارًا من 10 يناير/ كانون الأول الجاري.

وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في بيان لها، ضرورة الحصول على الجرعة المعززة للمطعمين من مواطني الإمارات حسب البروتوكول الوطني للجرعات الداعمة للسماح لهم بالسفر.

واستثنى القرار غير المطعمين من الفئات المستثناة طبيًا من اخذ اللقاح، إضافة الى الحالات الانسانية وحالات العلاج.

في وقت قالت وكالة الأنباء الإماراتية إن القرار يأتي "في ظل الوضع الوبائي عالميًا وارتفاع معدل الإصابات الحالي، وبهدف الحفاظ على صحة وسلامة مواطني دولة الامارات".

وأبلغت الإمارات عن 2,556 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 764,493 حالة.

إلى جانب وفاة حالة إصابة واحدة، فيما وصلت حصيلة الوفيات جراء الوباء 2,165 حالة.