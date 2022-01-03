ما هي الدول التي لديها أعلى عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أبلغت السلطات في 223 دولة ومنطقة عن حوالي 290.2 مليون حالة إصابة بـ "كوفيد-19 " و5.4 مليون حالة وفاة منذ أن أبلغت الصين منظمة الصحة العالمية عن أول حالاتها في ديسمبر/ كانون الثاني 2019.

ومنذ ذلك الحين، تم الإبلاغ عن حالات في كل قارة. والغالبية العظمى من الحالات والوفيات الآن خارج الصين القارية، حيث بدأ تفشي المرض.

ومع انتشار الوباء في جميع أنحاء العالم، خلف الفيروس سلسلة من الوفيات. ويفوق عدد الوفيات في أوروبا وأمريكا الشمالية الآن عدد الوفيات في آسيا. وفي أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، لا تزال نسبة الوفيات العالمية في ارتفاع.

تعرّف في الإنفوغراف أعلاه إلى عدد الإصابات والوفيات في كل بلد: