دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أُصيب وزير الصحة الكويتي، الدكتور خالد السعيد، بفيروس كورونا، حسب بيان لوزارة الصحة الكويتية، الخميس.

وأوضح بيان الوزارة أن إصابة السعيد تأكدت "بعد إيجابية المسحة التي أُجريت بشكل روتيني صباح اليوم الخميس".

وأفاد البيان أن وزير الصحة الكويتي "يطبق بروتوكول العزل المنزلي وفق الاشتراطات الصحية وممارسة مهامه عن بعد".

وتأتي إصابة وزير الصحة في وقت تكافح الكويت لاحتواء ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ويوم الأربعاء، أعلنت السلطات الصحية تسجيل أكبر تسجيل أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة قبل عامين.

وقالت وزارة الصحة الكويتية، في حسابها على تويتر، الأربعاء، أنه تم "تأكيد إصابة 2.246 حالة جديدة وهو أعلى تسجيل للإصابات اليومية، وكذلك تسجيل 211 حالة شفاء، و حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الحالات 423.042 حالة".