دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تشكل إصابات فيروس كورونا في الدول العربية حوالي %3 من إجمالي الإصابات في العالم، أي حوالي 9.1 مليون إصابة، بينما تشكل الوفيات الناجمة عن "كوفيد-19" في الدول العربية 2.8% من إجمالي وفيات بالعالم.

تعرّف في الإنفوغراف أعلاه Yلى ترتيب الدول العربية الأكثر تضررًا من حيث عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن "كوفيد-19":

احتل العراق المرتبة الأولى بين البلدان العربية الأكثر تضررًا من فيروس كورونا، حيث بلغ عدد الإصابات 2.102 مليون إصابة، وتبعه الأردن في المرتبة الثانية بـ1.088 مليون إصابة، وجاء المغرب في المرتبة الثالثة بـ 1.017 مليون إصابة، ولبنان في المرتبة الرابعة بـ794 ألف إصابة، ثم الإمارات في المرتبة الخامسة بـ 793 ألف إصابة، وفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية في تحديثها الثلاثاء.

أما فيما يخص عدد الوفيات، جاءت تونس في المرتبة الأولى بـ25.7 ألف حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا، بينما حلّ العراق في المرتبة الثانية بـ24.2 ألف حالة وفاة، تلته مصر في المرتبة الثالثة بـ22 ألف حالة وفاة، والمغرب في المرتبة الرابعة بـ14.9 ألف حالة وفاة، ثم الأردن في المرتبة الخامسة بـ12.9 ألف حالة وفاة، بحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.