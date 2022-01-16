أمريكا.. تراجع في حالات أوميكرون وسط تحذيرات من "أسابيع صعبة" مقبلة

(CNN Health)-- قال الجراح الأمريكي العام، الدكتور فيفيك مورثي، الأحد، إن موجة متحور فيروس كورونا أوميكرون لا تتحرك في جميع أنحاء البلاد بنفس الوتيرة.

وأوضح مورثي، لمذيع CNN جيك تابر ببرنامج "حالة الاتحاد"، أنه في حين أن الحالات ثابتة، بل وتتراجع في بعض المناطق، لا ينبغي على الأمريكيين توقع ذروة وطنية قريبًا، وأن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون صعبة.

وأضاف: "هناك أجزاء من البلاد - نيويورك، على وجه الخصوص، وأجزاء أخرى من الشمال الشرقي - حيث بدأنا نشهد ثباتًا، وفي بعض الحالات، تراجعًا مبكرًا في الحالات".

وقال الجراح الأمريكي العام إن "التحدي هو أن البلد بأكمله لا تتحرك بنفس الوتيرة. بدأت موجة أوميكرون في وقت لاحق في أجزاء أخرى من البلاد، لذلك لا ينبغي أن نتوقع ذروة وطنية في الأيام المقبلة. ستكون الأسابيع القليلة المقبلة صعبة".