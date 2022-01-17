أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الكولونيل ديف باتلر، في بيان الاثنين، إن رئيس الهيئة الجنرال مارك ميلي، ثبتت إصابته بفيروس كورونا يوم الأحد، و"يعاني من أعراض طفيفة للغاية".

وقال بتلر إن ميلي "يعمل عن بعد ويعزل نفسه عن الاتصال بالآخرين، ويمكنه أداء جميع واجباته من المكان البعيد".

وأضاف بتلر: "لقد تلقى لقاحات كوفيد – 19، بما في ذلك اللقاحات المعززة".

وفقًا للبيان، كان ميلي مؤخرًا قد التقى الرئيس جو بايدن الأربعاء الماضي، في جنازة الجنرال ريموند أوديرنو.

وقال بتلر: "لقد كانت نتيجة اختباره سلبية قبل عدة أيام وكل يوم بعد الاتصال بالرئيس حتى يوم أمس".

وتابع: "جميع رؤساء الأركان المشتركة الأخرى باستثناء اختبار واحد سلبي لكوفيد – 19 أمس".