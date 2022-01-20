النمسا تصبح أول دولة أوروبية تصوت على إلزامية اللقاح

هل تصبح النمسا أول دولة أوروبية تلزم الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا؟

مع تطبيق قيود جديدة ضد فيروس كورونا في النمسا ودول أخرى.. كيف تبدو الحياة لغير الملقحين في أوروبا؟

من النمسا وألمانيا إلى هولندا.. كيف تستجيب الدول الأوروبية المختلفة للارتفاع المفاجئ في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا؟

النمسا تستعد لفرض إغلاق جديد للحماية من فيروس كورونا.. لكن فقط على الأشخاص غير الملقحين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المقرر أن تصبح النمسا أول دولة أوروبية تصوت على جعل اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" إلزاميا، يوم الخميس، وذلك في إطار سعيها لمكافحة انتشار الفيروس وتخفيف الحمل على نظامها الصحي.

ويلزم القانون الذي وضعته الحكومة، جميع المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا وأكثر في البلاد على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ويستثني القانون كلًا من النساء الحوامل والأشخاص المتعافين من كوفيد خلال الأشهر الستة الماضية، والأفراد الذين لا يمكن تطعيمهم لأسباب طبية، وفقًا لمسودة مشروع القانون.

ومن المتوقع أن يصوت المشرعون النمساويون على تفويض الحكومة في البرلمان النمساوي في فيينا في حوالي الساعة الثامنة بالتوقيت الشرقي، يوم الخميس.

ويهدف تفويض اللقاح، الذي أعلنته الحكومة النمساوية لأول مرة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى الحد بشكل كبير من تأثير موجات كوفيد-19 المستقبلية على النظام الصحي في البلاد، ومنع المزيد من عمليات الإغلاق.

وتعتزم الحكومة تقديم تفويض اللقاح على ثلاث مراحل، اعتبارًا من 1 فبراير/ شباط.

ومن 1/ شباط فبراير إلى 15 مارس/ آذار، سيتم إبلاغ كل أسرة نمساوية بالقانون الجديد وعرض التطعيم المجاني، وفقًا لوزارة الصحة النمساوية.

واعتبارًا من 15 مارس/ آذار، ستبدأ الشرطة النمساوية في إجراء فحوصات الامتثال.

وسيواجه الأشخاص غير الملقحين بعد ذلك غرامة تصل إلى 685 دولارًا إذا لم يكن لديهم شهادة لقاح أو أظهروا دليلًا على استثنائهم من التطعيم.

وسيتم أيضًا تذكير الأشخاص غير المطعمين بالحصول على التطعيم.

وفي حال عدم التزام الأشخاص بتواريخ اللقاح والمواعيد النهائية للتطعيم، سيتم تغريمهم بمبلغ مادي يصل إلى 2,741 دولارًا.

ويمكن التنازل عن الغرامة إذا تم تطعيم الشخص في غضون أسبوعين من استلام إشعار العقوبة.

ويذكر أنه تم تطعيم حوالي 72٪ من سكان النمسا بشكل كامل ضد كوفيد-19، وفقًا لبيانات الوكالة النمساوية للصحة وسلامة الغذاء (AGES).