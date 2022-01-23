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نشر الأحد ، 23 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور فراس الهواري، الأحد، إصابته بفيروس كورونا، بعد أن ظهرت نتيجة فحص أجراه إيجابية، حسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وقال الهواراي للوكالة إن حالته الصحية مستقرة، وأنه ملتزم بإجراءات العزل المنزلي وتطبيق البروتوكولات المتعلقة بالمصابين.

ويوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 6951 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع 11 وفاة.

وبموجب الإحصاءات الرسمية الأخيرة، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,141048، فيما بلغت حصيلة الوفيات 13073 وفاة منذ بدء الجائحة.