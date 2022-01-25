قائمة بوجبات خفيفة وصحية يمكن تناولها عند التواجد خارج منزلك

ما الفرق بين الخضار الطازجة والمعبأة في كيس.. وأيهما يجب أن تشتري من البقالة؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت تتواجد خارج المنزل وتريد تناول وجبة خفيفة، تأكد من توفر أطعمة مغذية يمكن أن تشتريها من البقالة أو تحضرها في المنزل.

وتقدم المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بعض الأمثلة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، والتي تشمل ما يلي:

التفاح والبرتقال والموز والفاكهة المعلبة بدون سكريات مضافة والزبيب

خضار طازجة مغسولة ومقطعة: كرفس، وجزر، وخيار

منتجات الألبان قليلة الدسم وخالية من الدسم: الزبادي الخالي من السكريات المضافة، والحليب، والأجبان قليلة الدسم

المقرمشات والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة

خيارات البروتين مثل شرائح الديك الرومي قليل الدسم، واللوز، والمكسرات، والبذور الأخرى

ويمكن وضع بعض هذه الأطعمة في خزانة مكتبك أو صندوق السيارة الخاص بك. وستجد أنه من الأسهل اتخاذ خيارات أفضل عندما يكون لديك مجموعة متنوعة جيدة من الأطعمة المغذية المتاحة في الأماكن التي تتناول فيها الطعام.