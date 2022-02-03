دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –فرضت السعودية الجرعة التنشيطية الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا على المواطنين الراغبين بمغادرة المملكة بالإضافة إلى وجوب إبراز فحص "PCR" سلبي للقادمين إلى الأراضي السعودية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقالت وزارة الداخلية: "الحصول على الجرعة التنشيطية (الثالثة) شرط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة"، حسب تعبيرها.

وأضافت الداخلية بالقول: "إلزام القادمين بتقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR)، وسيتم العمل بذلك اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء 8/ 7/ 1443هـ الموافق 9/ 2/ 2022م"، وفقا لواس.

واستثنى قرار فرض الجرعة التنشيطية الفئات ممن هم دون الـ16 عاما أو الفئات المستثناة حسبما يظهر في تطبيق "توكلنا".

أما القرار الخاص بالقادمين، ففرض إبراز نتيجة فحص "PCR" سلبية أو فحص مضادات كورونا صدرت نتيجتها 48 ساعة قبل المغادرة إلى أو الوصول للمملكة ويستثنى من ذلك من هم دون الـ8 سنوات.

وأشارت الداخلية السعودية إلى أنها ستسمح بدخول المواطنين الذين أُصيبوا بفيروس كورونا، بشرط مضي 7 أيام على صدور النتيجة الإيجابية لمن تلقى اللقاح بشكل كامل و10 أيام لمن لم يكمل تلقي جرعات كورونا.