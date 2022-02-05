الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن إصابته بفيروس كورونا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، عن إيجابية فحص كورونا الجديد "كوفيد-19" الذي أجراه.

جاء ذلك في تغريدة للرئيس التركي على صفحته المعرفة بتويتر، حيث قال: "اليوم، كانت نتيجة اختبار كوفيد-19 الذي أجريته مع زوجتي بعد أعراض خفيفة، إيجابية، لحسن الحظ، لدينا أعراض خفيفة، وعلمنا أنه متحور أوميكرون".

وأضاف أردوغان في التغريدة ذاتها: " نتابع مهمتنا، وسنواصل العمل من المنزل ونتطلع إلى صلواتكم".

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