الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن إصابته بفيروس كورونا

طبيب عن مستقبل التعايش مع كورونا: أنا أكثر تفاؤلًا مما كنت عليه في بداية الجائحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، عن إيجابية فحص كورونا الجديد "كوفيد-19" الذي أجراه.

Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz.

جاء ذلك في تغريدة للرئيس التركي على صفحته المعرفة بتويتر، حيث قال: "اليوم، كانت نتيجة اختبار كوفيد-19 الذي أجريته مع زوجتي بعد أعراض خفيفة، إيجابية، لحسن الحظ، لدينا أعراض خفيفة، وعلمنا أنه متحور أوميكرون".

وأضاف أردوغان في التغريدة ذاتها: " نتابع مهمتنا، وسنواصل العمل من المنزل ونتطلع إلى صلواتكم".