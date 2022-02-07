هل ترغب بالتقليل من السعرات الحرارية؟ 8 خطوات للقيام بذلك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتم تحديد احتياجات الفرد من السعرات الحرارية بناءً على عدة عوامل، مثل الوزن، والطول، والعمر، وفقاً لما ذكرته الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر".

ويختلف متوسط السعرات الحرارية التي يحتاج إليها كل من الرجال، والنساء، والأطفال.

وإليكم 8 إرشادات لتقليل السعرات الحرارية:

تجنّب اختيار الأغذية المقلية أو الغنية بالدهون

ركّز على الأغذية الغنية بالألياف مثل الفاكهة، والخضار، والمخبوزات المُعدّة من الحبوب الكاملة

قلّل من الإضافات لوجبات الطعام، مثل الشراب المُحلى، والمايونيز، والصلصات، والكاتشب

اختر المنتجات ذات الكمية الأقل من السعرات الحرارية

اختر الأغذية قليلة الدّهن، أو الخالية منها قدر المستطاع

استبدل المشروبات الغازية المحلاة ببدائل تحتوى على سعرات حرارية أقل مثل الماء، والعصائر الطازجة غير المحلاة

اعرف احتياجك الفعلي للسعرات الحرارية وذلك خلال زيارة أخصائي التغذية

اختر الوجبات والمشروبات ذات الحجم الأقل