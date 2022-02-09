(CNN Health)-- قال الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس جو بايدن، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز"، الثلاثاء، إنه يأمل أن تنتهي قيود كوفيد-19 قريبًا، بسبب زيادة معدلات التطعيم والمزيد من خيارات العلاج المتاحة.

"مع خروجنا من المرحلة الوبائية الكاملة لكوفيد-19، والتي نحن بصدد الخروج منها بالتأكيد، سيتم اتخاذ هذه القرارات بشكل متزايد على المستوى المحلي بدلاً من اتخاذ قرارات أو تفويض مركزي"، هذا ما قاله فاوتشي، وهو أيضًا مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، لـ"فاينانشيال تايمز".

بينما تستمر وفيات كوفيد-19 في الاستقرار هذا الأسبوع، أظهرت بيانات وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية مؤخرًا أن حالات دخول المستشفى المصابة بـكوفيد-19 انخفضت إلى أقل من 100 ألف لأول مرة منذ أكثر من شهر مع انخفاض سريع في الحالات الجديدة.

تشير تعليقات فاوتشي إلى تحول محتمل في صنع القرار إلى المسؤولين المحليين بدلاً من إدارة بايدن، حيث تستمر معدلات الإصابة في الانخفاض بعد زيادة حالات متغير أوميكرون لفيروس كورونا.

كما أخبر الصحيفة أنه يعتقد أن نهاية القيود المتعلقة بكوفيد-19، بما في ذلك تفويضات ارتداء القناع أو الكمامة، ستحدث على الأرجح هذا العام، مع التحذير بأنه قد يتم إعادتها مؤقتًا في حالة حدوث تفشي.

في حين أنه لا يعتقد أنه سيتم القضاء على الفيروس، قال فاوتشي إنه يأمل "أننا نتطلع إلى وقت لدينا فيه عدد كاف من الأشخاص تم تطعيمهم وعدد كافٍ من الأشخاص مع الحماية من العدوى السابقة بحيث تصبح قيود كوفيد قريبًا شيئًا من الماضي".