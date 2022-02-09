دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات، الأربعاء، إلغاء القيود المفروضة على الطاقة الاستيعابية في كافة الأنشطة والفعاليات.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن المتحدث الرسمي من الهيئة، الدكتور سيف الظاهري، قوله إن إلغاء القيود سيتم "بتدرج على كافة الأنشطة والفعاليات في دولة الإمارات في مختلف المرافق الاقتصادية والسياحية والترفيهية ومراكز التسوق ووسائل النقل.

وأوضح الظاهري أنه من المتوقع وصول هذه الأنشطة إلى أقصى طاقاتها الاستعيابية بحلول منتصف فبراير/ شباط الجاري، لاسيما "مع انخفاض مؤشرات الوضع الوبائي".

وشمل القرار رفع الطاقة الاستيعابية القصوى للمناسبات الاجتماعية كحفلات الأعراس والعزاء، فيما تتولى لجان وفرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مسؤولية تحديد الأرقام والنسب للمستوى المحلي في كل إمارة.

إلى جانب تقليل المسافة الآمنة بين المصلين في المساجد إلى متر واحد مع مراقبة الوضع الوبائي لمدة شهر، بحسب الظاهري.

وأكد الظاهري ضرورة الالتزام بنظام المرور الأخضر على تطبيق الحصن.

وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إن الإمارات قدمت ومنذ بداية الجائحة نموذجًا رائدًا في التعامل المرن والاحترافي مع أزمة "كوفيد – 19".