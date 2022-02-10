هل تلتزم بمقولة الجدات لتتخلّص من الحازوقة؟.. هذا ما يقوله الخبراء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ليس بموقف مريح أن تُصيبك الحازوقة خلال اجتماع.. ولا يمكنك إيقافها.

وكانت "الحازوقة" (الفواق) احتلّت عام 2021، المرتبة الرابعة بين المفردات الأكثر بحثًا عنها على محرّك "غوغل"، بعد "كوفيد-19"، و"لقاحات"، و"مساعدة بعضنا البعض". وقد يثير ذلك المفاجأة، لأن الجميع يُصابون بالحازوقة.. فلِمَ كل هذه الأبحاث عنها عبر الإنترنت؟

ورغم كل الإنجازات العلمية والطبية التي حقّقتها البشرية على مرّ السنين، ما زلنا نجهل الكثير عن الحازوقة. ولم يُخفِ الدكتور علي سيفي، اختصاصي أمراض الأعصاب، ومدير وحدة العناية المركزة للأعصاب، والأستاذ المساعد بقسم جراحة الأعصاب بمركز العلوم الصحية في جامعة تكساس، في مدينة سان أنطونيو الأمريكية، خلال معاينته لمريض يتعافى من جراحة لإصابته بصدمة في الدماغ، كان يشرب المياه من أجل وقف الحازوقة التي أصابته في عيادته في المستشفى، صدمته عندما قال له المريض: "دكتور، نحن في القرن الـ21. لقد اكتشفتم علاجات للسرطان، والسكتات الدماغية، والنوبات القلبية، لكنّكم لم تجدوا علاجًا لأمر بسيط مثل الحازوقة".

وطوّر سيفي أداة بسيطة تُسمّى "HiccAway"، وهي عبارة عن أنبوب بلاستيكي أشبه بقشة العصائر التي تزيد الضغط على الحجاب الحاجز لخفضه أثناء الشرب، مشيرًا إلى أنّه فعّال لوقف الحازوقة في غالبية الظروف. ولفت سيفي إلى أنّ الناس والمجتمع الطبي ما برحوا لا يعلمون سبب إصابتهم بهذه الحالة الشائعة.

ما هي الحازوقة؟

ولفهم الحازوقة، يتوجًّب عليك فهم دور الحجاب الحاجز (Diaphragm)، العضلة الرئيسة التي تتحكّم بالتنفس، وتقع أسفل الرئتين مباشرة وهي محاذيًة للمعدة. وعند الشهيق ينقبض الحجاب الحاجز، ويتوسّع صدرك.

وأوضح سيفي أنّ الحازوقة تنتج عن تقلّصات مفاجئة تصيب هذه العضلة، فتبعث رسالة إلى عقلك لإغلاق سديلة الحلق (لسان المزمار) على نحو متكرّر، لهذا السبب يصدر صوت الحازوقة "Hic".

وقال الدكتور مارك فوكس، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي في جامعة زيورخ السويسرية، إن "الصوت" ينتج عن تحرير الضغط عند انفتاح السديلة.

ما الذي يُسبّب الحازوقة؟

وربما ستكون الإجابة على هذا السؤال صعبة، إذ غالبًا لا نعرف لماذا نُصاب بالحازوقة.

وأوضح سيفي أنّ عوامل عديدة قد تتسبّب بالحازوقة يوميًا، مثل تناول الأطعمة الغنية بالتوابل الحارة، والكحول، والمشروبات الغازية، وتناول الطعام بسرعة كبيرة، أو ارتجاع الحمض.

ولفت إلى أنّ الأطعمة الحارة على سبيل المثال، قد تهيّج المعدة كيميائيًا، ولأن المعدة قريبة جدًا من الحجاب الحاجز، قد تُحفّز العضلات للتقلّص، الأمر الذي يُنبّه الدماغ للحازوقة.

وقال فوكس إن التهيّج يؤثر على الأعصاب التي تربط الدماغ بالأمعاء.

لكن ما الهدف من الحازوقة؟ وأشار سيفي إلى أنّ هناك فرضيات مبنية على دراسات. مضيفّا أنّ بعض العلماء يعتقدون أنه في إحدى مراحل تطوّر الحياة من المياه إلى اليابسة، احتاجت هذه الأعضاء إلى ما يحول دون دخول المياه إلى الرئتين.

من يُصاب بالحازوقة؟

وأوضح سيفي أن الجميع يُصاب بالحازوقة من دون استثاء.

وتصيب الحازوقة الأطفال، والمراهقين، والبالغين، والكلاب. وقال سيفي إن هناك اعتقاد في المجتمع العلمي بأنها تُصيب جميع الثديّيات.

ورأى فوكس أنها أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الأصغر سنًا. فالحازوقة شائعة للغاية بين الأطفال داخل الرحم، وهذا أمر مثير للاهتمام، لأنهم لا يستخدمون رئتيهم بعد، موضحًا أنّ "غالبية الناس يعتقدون بأنّ الحازوقة داخل الرحم، هي في الحقيقة، تدريب لعضلات الجهاز التنفسي، ذلك أنّك تحتاج إلى التنفس لحظة الولادة. ويتدرّب الجنين على ذلك داخل الرحم، من خلال تقلّص واسترخاء الحجاب الحاجز وعضلات التنفس الأخرى".

لكن مع تقدّم السن، لَم يُعثر على مؤشّر واضح لسبب إصابة بعضهم بالحازوقة غالبًا.

وأوضح سيفي أنّ "الإجابة على هذا السؤال تُقدّر بمليون دولار"، إذ "لا أحد يعلم لماذا يُصاب بعض الناس بالحازوقة أكثر من غيرهم".

ويعتقد سيفي أنّ مردّ ذلك قد يرتبط بالتباين في أجسام البشر. كأن يكون الحجاب الحاجز لبعض الأشخاص أكثر اتصالًا بمعدتهم، ما يرجّح أن يتسبّب تهيّج المعدة بالحازوقة.

كيف نعالج الحازوقة؟

وما أن يُصاب أحد الأشخاص بالحازوقة حتى ينفتح باب النقاش بين المحيطين به حول أفضل علاج منزلي لذلك.

وجميع الاقتراحات فيها بعض من الحقيقة، بحسب سيفي، كأن تحبس نفسك، أو تشرب أكوابًا عدة من المياه بسرعة، أو تشرب المياه رأسًا على عقب، أو تُخيف المصاب بالحازوقة، لافتًا إلى أنّ هناك علم جيّد يكمن خلف روايات الجدات المتناقلة عبر الأجيال.

وأوضح سيفي أن العلاجات المتعلّقة بالتنفس، أو الشرب، تتضمّن تقلّصات طويلة للحجاب الحاجز، كما أنّ الخوف أو المفاجأة قد يؤثران على الأعصاب المتّصلة بالحازوقة.

لكن ثمة حالات تمتدّ فيها الحازوقة لأكثر من يومين، ما يشير إلى وجود مشكلة أخرى. وفي هذه الحالة، يوصي فوكس بمراجعة الطبيب. لكن بالنسبة للحازوقة الأكثر شيوعًا، قد يكون الالتزام بالعلاجات التقليدية الرهان الأفضل.