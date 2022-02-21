مصر تتصدّر..إليكم ترتيب الدول العربية بحسب عدد جرعات لقاح كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --تستمر جهود توزيع اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم، وسط ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا، الذي يدخل عامه الثاني.

وبالنسبة إلى وضع التطعيم الراهن في الدول العربية، تتصدّر مصر تقديم جرعات لقاح فيروس كورونا، التي وصلت إلى إجمالي 67.7 مليون جرعة، وتليها السعودية بإجمالي 59.6 مليون جرعة، ثم المغرب في المرتبة الثالثة بـ53 مليون جرعة، وتأتي الإمارات في المرتبة الرابعة بـ23.9 مليون جرعة، ثم العراق بإجمالي 16.2 مليون جرعة، وفقًا لإحصائيات منصة "Our World in Data".

وبحسب منصة إحصائيات "Our World in Data"، يتصدر لبنان قائمة الدول العربية المتأخرة بعدد جرعات لقاح كورونا، حيث وصلت إلى إجمالي 5.1 مليون جرعة، ويليه السودان بـ 4.9 مليون جرعة، ثم الأراضي الفلسطينية في المرتبة الثالثة بـ 3.4 مليون جرعة، والبحرين في المرتبة الرابعة بـ 3.3 مليون جرعة، ثم ليبيا في المرتبة الخامسة بـ3.1 مليون جرعة.

ومن خلال الإنفوجراف أعلاه، تعرّف إلى ترتيب الدول العربية بحسب عدد جرعات لقاح فيروس كورونا.