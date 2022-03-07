(CNN Health)-- تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ستة ملايين وفاة عالميًا، الاثنين، وفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

وهناك حاليًا 6 ملايين وفاة و864 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم جراء كوفيد-19، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز. تم الإبلاغ عن أكثر من 6200 حالة وفاة في المتوسط كل يوم خلال الأسبوع الماضي.

وأبلغت الولايات المتحدة عن أكبر عدد من الوفيات عند 958,621، والبرازيل عن 652,438 حالة وفاة، وأبلغت روسيا عن 349,853 حالة وفاة، والمكسيك 319,859 حالة وفاة.

وصل العالم إلى 5 ملايين حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني. وقال الخبراء إن العدد الرسمي للوفيات من المحتمل أن يكون أقل من العدد الحقيقي.