دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت شركة "مودرنا" الخميس، أنها طلبت الحصول على إذن استخدام جرعة معززة ثانية من لقاح كوفيد-19 لكل مَن يبلغ 18 عامًا وما فوق، من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وتسعى شركة "مودرنا" إلى تعديل ترخيص الاستخدام الطارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الخاص بلقاحها المضاد لكوفيد-19 والسماح لها بإعطاء جرعة رابعة من اللقاح لأي بالغ حصل على جرعة معززة أولى من أيّ من اللقاحات المصرّح بها أو المعتمدة.

وقالت الشركة في بيان صحفي "تم تقديم طلب تضمين البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا لتوفير المرونة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، ومقدمي الرعاية الصحية، بغية تحديد الاستخدام المناسب لجرعة معززة إضافية من لقاح mRNA-1273، ضمنًا الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بكوفيد-19 بسبب العمر أو أمراض عدّة".

وجاء في البيان: "يستند هذا الطلب جزئيًا إلى البيانات المنشورة في الآونة الأخيرة في الولايات المتحدة وإسرائيل بعد ظهور متحور أوميكرون".

وقدمت شركتا "فايزر" و"بيو إن تك"، مصنّعتا اللقاح الآخر من نوع الحمض النووي الريبي المرسال المستخدم في الولايات المتحدة، طلبًا إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للحصول على إذن استخدام جرعة معززة إضافية للقاح كوفيد-19، لكن هذا التطبيق يخص فقط البالغين 65 عامًا وما فوق.

ووجدت دراسة أجريت على العاملين في مجال الرعاية الصحية في إسرائيل، نُشرت الأربعاء في مجلة New England Journal of Medicine "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين"، أن الجرعة الرابعة من لقاح "فايزر"/"بيوإن تك" أو "مودرنا" كانت آمنة وعزّزت مستويات الأجسام المضادة المماثلة وفق ما تبيّن بعد تلقي الجرعة الثالثة.

وبدأت عمليًا بعض الدول بتقديم جرعات رابعة من لقاحات كوفيد-19.

حاليًا، يسمح بتلقي جرعات رابعة من اللقاح في الولايات المتحدة فقط لبعض الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وأعلنت بدورها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنها ستدعو مستشاريها المستقلين للقاحات، أي اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة، في أبريل/ نيسان "لإجراء مناقشة شفافة حول الاعتبارات الخاصة بالجرعات المعززة لعام 2022، وإذا كانت هناك حاجة إلى هذه المعززات ومتى، ولأي فئة من السكان، وذلك استنادًا إلى البيانات المتاحة وأحدث العلوم حول المتحوّرات الفيروسية المنتشرة أو الناشئة".

ولم يتم تحديد موعد للاجتماع.