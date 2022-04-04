دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بالتزامن مع حلول شهر رمضان، شاركت وزارة الصحة والسكان المصرية توصياتها بشأن النظام الغذائي الصحي المُوصى باتباعه في رمضان، وذلك عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

نموذج لنظام غذائي صحي في رمضان… كل عام وأنتم بخير ❤️ #رمضان_بصحة #رمضان_الخير https://t.co/ZwKVqTmz30

وذكرت وزارة الصحة والسكان أنها توصي عند أذان المغرب بتناول كوب من اللبن، وبين 3 و5 حبات تمر، لافتة إلى أنه عقب ذلك يمكن تناول الشوربة الدافئة، ثم أخذ استراحة للصلاة، وبعد ذلك تناول وجبة الإفطار الرئيسية.

وجبة الإفطار

وبالنسبة إلى وجبة الإفطار، أوضحت أنها يمكن أن تتضمن طبق شوربة لسان عصفور (3 إلى 4 معالق كبيرة)، وبعد ذلك تناول 9 ملاعق من طبق الأرز، إلى جانب طبق سلطة خضراء.

وأضافت أنه يمكن تناول ربع دجاجة، أو قطعة من اللحم متوسطة الحجم، أو طبق فاصوليا متوسط الحجم مع هذه الوجبة.

نموذج لنظام غذائي صحي في رمضان… كل عام وأنتم بخير ❤️ #رمضان_بصحة #رمضان_الخير https://t.co/VTjRZ6UZlg

بين الإفطار والسحور

وبعد 3 ساعات من وجبة الإفطار، أشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه يمكن تناول قطعة صغيرة من الحلويات مثل الكنافة، أو البسبوسة، أو القطايف، أو استبدالها بالفاكهة، أو بعض الفول السوداني، أو حمص الشام، أو الفول النابت.

أما عن الفترة الزمنية بين الإفطار والسحور، فتوصي وزارة الصحة والسكان بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من المياه، كما تشير إلى أهمية تناول العصائر الطبيعية أو الفاكهة الطازجة أو المجففة، مشدّدة على ضرورة تجنب شرب المشروبات الغازية والجاهزة المحلاة.

وجبة السحور

وعن وجبة السحور، تُوضح وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن تناول قطعة من الجبن بزيت الزيتون أو بيضة مسلوقة، بالإضافة إلى رغيف خبز صغير مع كوب زبادي أو لبن، وتُنصح بتناول بين 3 و4 معالق كبيرة من الفول، مع سلطة خضراء، ويمكن تناول بعد ذلك الفاكهة.