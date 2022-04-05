كيف تتسوق بطريقة صحية في رمضان؟ إليك بعض النصائح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع بداية شهر رمضان، قدمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بعض النصائح الغذائية المهمة لقضاء هذا الشهر بصحة أفضل.

التسوق بذكاء في رمضان، يكسبك صحة أفضل. 🛍 #وزارة_الصحة_ووقایة_المجتمع_الإمارات #الصحة_الجیدة_والرفاه https://t.co/HfukSsJLV0

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إلى إمكانية وضع خطة صحية للتسوق خلال شهر رمضان، وهي كالتالي:

ضع قائمة بالأطعمة التي تحتاجها

تأكد من أن سلة المشتريات تحتوي على أطعمة من جميع عناصر المجموعة الغذائية مثل الخضار، والفاكهة، والحبوب، والحليب ومشتقاته، واللحوم.

اختر الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون

تجنب الأطعمة الجاهزة والمعلبة والصلصات لاحتوائها على نسبة عالية من الأملاح، والسكريات، والمواد الحافظة.

لا تذهب للتسوق وأنت جائع حتى لا تشتر أطعمة لا تحتاجها

قاعدة ذهبية في رمضان. ملح أقل = عطش أقل. 🧂 #وزارة_الصحة_ووقایة_المجتمع_الإمارات #رمضان https://t.co/Sb9lsh0DpK

كما وجّهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع باتباع قاعدة ذهبية تتمثل في تناول وجبات مالحة أقل، ما يعني عطشًا أقل خلال فترة الصيام.

هل تعلمون أن الأطعمة التي تحتوي على الألياف تعزز شعوركم بالشبع؟ ولذلك فهي مفيدة لكم طيلة فترة الصيام.🤔 #وزارة_الصحة_ووقایة_المجتمع_الإمارات #رمضان https://t.co/UnKKKGchPl

وأشارت إلى أن تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على الألياف تعزز الشعور بالشبع، لذلك فهي تُعد مفيدة طيلة فترة الصيام.

تعد المشروبات المحلاة مصدراً من مصادر العطش. هل تتجنبها أثناء رمضان؟ 🌙 #وزارة_الصحة_ووقایة_المجتمع_الإمارات #رمضان https://t.co/pFedOXFbPi

كما أوضحت الوزارة أن المشروبات المحلاة مثل العصائر تحتوي على كميات عالية من السكر، والسعرات الحرارية، وتؤدي إلى زيادة الشعور بالعطش.