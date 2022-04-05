كيف تتسوق بطريقة صحية في رمضان؟ إليك بعض النصائح

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كيف تتسوق بطريقة صحية في رمضان؟ إليك بعض النصائح
Credit: DANIEL LEAL/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع بداية شهر رمضان، قدمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بعض النصائح الغذائية المهمة لقضاء هذا الشهر بصحة أفضل.

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إلى إمكانية وضع خطة صحية للتسوق خلال شهر رمضان، وهي كالتالي: 

  • ضع قائمة بالأطعمة التي تحتاجها
  • تأكد من أن سلة المشتريات تحتوي على أطعمة من جميع عناصر المجموعة الغذائية مثل الخضار، والفاكهة، والحبوب، والحليب ومشتقاته، واللحوم.
  • اختر الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون
  • تجنب الأطعمة الجاهزة والمعلبة والصلصات لاحتوائها على نسبة عالية من الأملاح، والسكريات، والمواد الحافظة.
  • لا تذهب للتسوق وأنت جائع حتى لا تشتر أطعمة لا تحتاجها

كما وجّهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع باتباع قاعدة ذهبية تتمثل في تناول وجبات مالحة أقل، ما يعني عطشًا أقل خلال فترة الصيام.

وأشارت إلى أن تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على الألياف تعزز الشعور بالشبع، لذلك فهي تُعد مفيدة طيلة فترة الصيام.

كما أوضحت الوزارة أن المشروبات المحلاة مثل العصائر تحتوي على كميات عالية من السكر، والسعرات الحرارية، وتؤدي إلى زيادة الشعور بالعطش.

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