كيف يمكنك تناول الحلويات خلال شهر رمضان؟ الصحة المصرية تجيب

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نشر الأحد ، 10 ابريل / نيسان 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي، على موقع "إنستغرام"، بعض النصائح التي يجب اتباعها عند تناول الحلويات خلال شهر رمضان.

وشجعت بدورها على تناول كميات قليلة من الحلويات الشرقية في شهر رمضان.

وفي الواقع، يُفضّل تناول قطعة صغيرة، بحيث تكون بحجم أصابع اليد، أو قطعتين من القطايف فقط في يوم واحد.

ومن المهم أن يتجنب مرضى السكر تناول الحلويات خلال الشهر، مع استبدالها بثمرة فاكهة.

وتعد الفاكهة والخضار من الأطعمة الأساسية التي يجب أن يتناولها كبار السن خلال هذا الشهر.

وحذرت وزارة الصحة والسكان المصرية من تناول ما يلي: