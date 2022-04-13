دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أفاد التحديث الوبائي الأسبوعي لمنظمة الصحة العالمية الصادر الثلاثاء، أنّ هناك تراجعًا عالميًا مستمرًا بعدد الإصابات والوفيات الجديدة جرّاء "كوفيد-19"، تباعًا بنسبة 24٪ و 18٪ خلال الأسبوع الممتد بين 4 و10 أبريل/نيسان، مقارنة مع الأسبوع السابق.

وأفاد التحديث أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 7 ملايين حالة جديدة، وسُجّل تراجع في جميع مناطق منظمة الصحة العالمية الست. حيث شهدت مناطق أوروبا، وغرب المحيط الهادئ انخفاضًا بنسبة 26٪، والمنطقة الأفريقية بنسبة 17٪، ومنطقة جنوب شرق آسيا بنسبة 8٪، فيما سجّل إقليم شرق المتوسط ​​وإقليم الأمريكتين انخفاضًا بنسبة 4٪.

أما أكبر عدد من الحالات الجديدة فسُجّلت في جمهورية كوريا، تليها ألمانيا، وفرنسا، وفيتنام، وإيطاليا.

في المجمل، يكون أُبلغ عن أكثر من 496 مليون حالة مؤكدة بـ"كوفيد-19"، بحلول 10 أبريل/نيسان.

كما أبلغ عن أكثر من 22 ألف حالة وفاة جديدة في الفترة عينها الممتدة بين 4 و10 أبريل/نيسان، مع تسجيل تراجع بعدد الوفيات في جميع المناطق. وشهدت المنطقة الأفريقية انخفاضًا بعدد الوفيات بنسبة 40٪، وإقليم غرب المحيط الهادئ بنسبة 21٪، ومنطقة الأمريكتين بنسبة 19٪، وإقليم شرق المتوسط ​​بنسبة 18٪، والإقليم الأوروبي بنسبة 16٪، والجنوب منطقة جنوب-شرق آسيا انخفاضاً بنسبة 15٪.

أما أكبر عدد وفيات جراء "كوفيد-19" فسُجّل في الولايات المتحدة، تليها جمهورية كوريا، والاتحاد الروسي، تليه ألمانيا، والبرازيل.

وبحلول 10 أبريل/نيسان، يكون أُبلغ عن أكثر من 6 ملايين حالة وفاة جراء "كوفيد-19" على مستوى العالم.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية من ضرورة "تفسير هذه التطورات بحذر لأنّ العديد من الدول تغيّر استراتيجياتها الخاصة باختبار "كوفيد-19" تدريجيًا، ما يُسفر عن تراجع إجمالي بعدد الاختبارات التي يتم إجراؤها، وبالتالي تراجعًا بعدد الحالات المكتشفة".

أما في شأن الانتشار الجغرافي وتفشي المتحورات المثيرة للقلق فقالت منظمة الصحة العالمية: "ما برح متحوّر أوميكرون السائد عالميًا، وهو يمثّل معظم التسلسلات التي أبلغ عنها لمبادرة GISAID، في الآونة الأخيرة".

وبين 379،278 تسلسلًا تم تحميله على GISAID مرفقة بعينات جمعت في الأيام الثلاثين الأخيرة، أتت نسبة 99.2٪ منها متطابقة مع متحور "أوميكرون".