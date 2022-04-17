هل ترغب في إنجاح حميتك الغذائية؟ إليك 16 نصيحة لمساعدتك بذلك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل قرّرت أن تُصبح أكثر صحة في عام 2022؟ إذًا، قد تحاول الالتزام بمختلف العادات الصحية، وتقرّر حتّى القيام بحمية غذائية.

ولا ينحصر نجاح حمية غذائية على تناول المزيد من الفاكهة، والخضار، وممارسة الرياضة فقط، بل يتضمن أيضَا الالتزام بخطوات عديدة.

وشاركت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية عبر "تويتر"، "عِش بصحة"، بعض النصائح التي يمكن للأشخاص اتباعها، والتي تشتمل على خطوات من المحتمل أنهم لم يأخذوها بعين الاعتبار سابقًا.

وتتضمن تلك الخطوات تنظيم المرء لوقت نومه، والحرص على تناول وجبات الطعام في أوقاتها، وشرب كمية كافية من الماء، واستخدام الملاعق والأكواب المعيارية لتقليل كسب سعرات حرارية غير محسوبة في النظام الغذائي.

تعرّف إلى 16 نصيحة لنجاح حميتك الغذائية في الإنفوجراف أعلاه: